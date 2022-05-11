Фільм Олега Сенцова "Носоріг" покажуть на Netflix: коли можна буде глянути

Не так давно Netflix купив права на показ фільму "Носоріг" режисера Олега Сенцова. Тепер стало відомо, коли можна буде глянути картину на стрімінговому сервісі.

Продюсери фільму "Носоріг" розповіли, що картину глянути на Netflix можна буде наприкінці травня. Як зазначає The Village Україна, мовиться про 23 травня.

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Зауважимо, що фільм "Носоріг" можна буде глянути й українським користувачам Netflix.

Нагадаємо, що фільм Олега Сенцова розповідає про кримінальний світ 90-х в Україні. Головним його героєм є хлопець, у якого прізвисько Носоріг.

Зауважимо, що права на показ фільму Олега Сенцова Netflix придбав ще у лютому. Але тоді ніхто не озвучував точну дату прем'єри.

Носоріг: дивіться трейлер фільму Олега Сенцова

"Носоріг" – перший український ігровий фільм, який з'явиться на платформі Netflix. Перед тим стрімінговий сервіс придбав документальний фільм "Домашні ігри", знятий українською режисеркою Алісою Коваленко.

Картина "Носоріг" Олега Сенцова – це його друга повнометражна робота. Картину світові показали під час 78-о Венеційського кінофестивалю в офіційній конкурсній програмі "Горизонти". Українцям вдалося його побачити восени 2021 року під час Київського тижня критики.

Ми картину не бачили в кіно, тому чекаємо, коли вона з'явиться на Netflix.

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