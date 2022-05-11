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Тіні забутих предків знову покажуть в кінотеатрах: не проґавте можливість глянути
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Тіні забутих предків – один з культових українських фільмів. Стрічка неймовірного Сергія Параджанова захоплює від початку і до кінця. І тепер у нас є можливість глянути відреставровану версію у кінотеатрах.
Відразу у декількох українських містах відбудеться показ "Тіней забутих предків" у кінотеатрах. Мовиться про Київ, Львів, Одесу, Дніпро, а також Суми, розповідає видання "Хмарочос".
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Так, у Києві показуватимуть фільм кінотеатри "Жовтень", "Планета кіно" у Блокбастері на ТРЦ River Mall та "Мультиплекс" у ТРЦ "Комод", "Проспект" і Respublika Park.
Показати неймовірний фільм вирішив незалежний дистриб'ютор кіно про музику та культуру KyivMusicFilm. Саме завдяки йому фільм "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова можна глянути на великих екранах.
Нагадаємо, що цей фільм – екранізація однойменної повісті Михайла Коцюбинського. Він вийшов ще у 1964 році. Картина дала неабиякий поштовх українському поетичному кіно середини 60-х років минулого століття.
Цікаво, що на Заході фільмом цікавилися значно більше. Там він вийшов під назвою "Вогняні коні". Картина отримала 39 міжнародних нагород. Також вона здобула 28 призів на кінофестивалях – 24 гран-прі – у 21 країні світу.
Тіні забутих предків: дивіться онлайн трейлер фільму
Прем'єра стрічки 4 вересня 1964 року перетворилася на демонстрацію політичного громадянського спротиву. Тоді у кінотеатрі "Україна" у Киві Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл і Василь Стус звернулися до глядачів із закликом протестувати проти масового арештування інтелігенції у столиці, а також Львові.
Сам сюжет картини розгортається на Гуцульщині. А головними героями є закохані, чиї сім'ї завжди були заклятими ворогами. І хоч у родинах панує ненависть, почуття беруть гору. Але не судилося цьому щастю бути вічним...
Не проґавте можливості глянути "Тіні забутих предків" на великому екрані. Придбайте квитки за цим посиланням. Вам однозначно сподобається!
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