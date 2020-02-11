Фільм Хижі пташки перейменували через низькі касові збори

Студія Warner Bros. змінила назву фільму "Хижі птахи: Приголомшлива історія Харлі Квінн" на "Харлі Квінн: Хижі птахи". До такого рішення прийшли після невдалого старту у прокаті.

Про те, чи буде змінено назву в українському прокаті, поки не повідомляється.

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За версією видання, таким чином студія сподівається залучити глядачів, акцентувавши увагу саме на Харлі Квінн. Невдала ж назва дещо змістила акценти, що й могло негативно вплинути на касові збори фільму про популярного персонажа коміксів.

Фільм DC "Хижі птахи" вийшов 25 січня – у світі, 6 лютого – в Україні. У Північній Америці за перший вікенд він зібрав $ 33 мільйони при очікуваннях $ 45-50 мільйонів. У світовому прокаті фільм зібрав $ 48 мільйонів. Таким чином, збори першого вік-енду виявилися нижчими, ніж бюджет фільму – $ 84,5 мільйона.

Нагадаємо, що сюжет стрічки розповідає про те, як Харлі Квін вирішує зробити власну команду під назвою "Хижі пташки". До неї входять Чорна Канарка та Мисливиця. Всі ці дівчата були подругами антигероїв або героїв, але зараз готові показати, що здатні бути не лише красивим додатком, а доволі серйозними конкурентами.

У головних ролях: Марго Роббі, Мері Елізабет Вінстед, Юен МакҐрегор, Бояна Новакович, Кріс Мессіна та інші.

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