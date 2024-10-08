Фільм "Джокер: Божевілля на двох" став лідером касових зборів за перший вікенд прокату

"Джокер: Божевілля на двох" / Кадр з фільму

Попри негативні відгуки глядачів та критичні рецензії кінооглядачів, фільм "Джокер: Божевілля на двох" режисера Тодда Філліпса очолив список найкасовіших стрічок за результатами першого вікенду прокату.

Стрічка зібрала 81,1 млн доларів у міжнародному прокаті і 40 млн доларів в США. Про це пише Variety.

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Фільм вийшов у прокат у 76 країнах, крім США. У міжнародному прокаті йому вдалося зібрати 81,1 млн доларів. Найкращі результати стрічка продемонструвала у Великій Британії (8 млн доларів), Німеччині (6,9 млн доларів) та Італії (5,6 млн доларів). Цього тижня вона також вийде на екрани Японії, а 16 жовтня – Китаю.

Водночас американські кінотеатри принесли фільму "Джокер: Божевілля на двох" лише 40 млн доларів, що менше половини від суми бокс-офісу, яку заробила перша частина у 2019 році.

"Джокер: Божевілля на двох" / Warner Bros. Pictures

На виробництво стрічки кіностудія Warner Bros. витратила 200 мільйонів доларів, тоді як бюджет першого "Джокера", що здобув перемогу у двох номінаціях премії "Оскар", становив 65 мільйонів доларів.

Як зауважили у Variety, бюджет другої частини значно збільшили через гонорари режисеру, а також виконавцям головних ролей – актору Хоакіну Феніксу та співачці Леді Ґаґа.

Більше про фільм:

"Джокер: Божевілля на двох" – довгоочікуване продовження фільму "Джокер" (2019) Тодда Філліпса. У центрі сюжету – подальше падіння Артура Флека (Гоакін Фенікс) у безумство, цього разу разом із докторкою Гарлін Квінзель (Леді Гага), яка трансформується в Гарлі Квінн. Стрічка досліджує теми психічних розладів, насильства та ізоляції, які представлені через музичний трилер.

Світова прем'єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі, де той отримав змішані відгуки. Критики хвалили сміливий музичний підхід, перформанси Фенікса та Гаги й дослідження психічних захворювань у фільмі. Однак деякі оглядачі також критикували музичні елементи, які суперечили суворому тону оригіналу. Інші ж, навпаки, називали такий прийом винахідливим розвитком для історії.

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