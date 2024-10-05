В прокаті з'явився відреставрований фільм Сергія Параджанова "Колір граната"

3 жовтня стартував прокат відреставрованого шедевра Сергія Параджанова "Колір граната" з нагоди 100-річчя великого режисера. Цей фільм вплинув на світову попкультуру — наприклад, надихнув музичні кліпи Мадонни та Леді Ґаґи.

Прем'єру відвідали дієвці українського кіно, музики, медіа і шоубізнесу та блогери, зокрема режисер та продюсер Алан Бадоєв, режисерка Ольга Журба, музичні виконавці Tember Blanche, Килиммен, Я Тоня та інші.

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Партнером показу стало посольство Вірменії в Україні, на події були вірменська спільнота та посол Вірменії Володимир Карапетян. Показ доповнювався виступом гурту "ЩукаРиба", який виконав українські народні пісні. У холі кінотеатру спільно з "Довженко-Центром" показали короткометражний фільм Сергія Параджанова "Київські фрески".

Де фільм можна подивитися:

Київ

6 жовтня, 15:40 год, "Жовтень"

9 жовтня, 19:00 год, Будинок кіно (за участі Сергія Тримбача)

12 жовтня, 15:00 год, "Український Дім"

Львів

3, 5 та 8 жовтня, 20:00 год, "Планета кіно" (Forum Lviv)

Одеса

7 жовтня, 19:00 год, MULTIPLEX "Гагарін плаза"

Полтава

7 жовтня, MULTIPLEX "Екватор"

Дніпро

8 жовтня, 19:00 год, MULTIPLEX "Дафі"

Житомир

9 жовтня, 19:00 год, MULTIPLEX "Глобал UA"

У цих містах покази фільмів відбудуться з лекціями. Також у багатьох інших українських містах будуть звичайні покази фільму, без лекцій. Повний список кінотеатрів та міст доступний на сайті "Артхаус Трафік".

Детальніше про фільм "Колір граната":

Фільм у жанрі поетичної кінопритчі створив Сергій Параджанов. Роботу зняли на кіностудії "Вірменфільм" в Єревані. Стрічка розповідає про життя вірменського поета XVIII століття Саята-Нови. У фільмі через алегоричні образи Параджанов показав дитинство, юність, зрілість, старість і смерть поета. В стрічці молодого поета зіграла грузинська акторка Софіко Чіаурелі, поета в монастирі зіграв Вілен Галустян.

Реставрація "Кольору граната" була виконана Кінофондом Мартіна Скорсезе спільно з Cineteca di Bologna. Світова прем’єра відреставрованої версії відбулася на 67-му Каннському кінофестивалі у 2014 році.

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