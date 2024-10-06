Мстислав Чернов готує фільм про контрнаступ України 2023 року

Режисер та воєнний журналіст Мстислав Чернов завершує роботу над новим фільмом про контрнаступ України 2023 року.

Про це він розказав 3 жовтня під час Kyiv Media Week 2024, пише видання Детектор медіа.

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Зараз Мстислав в Америці монтує цю стрічку.

Ми зараз спимо у монтажній кімнаті, – сказав він.

За словами режисера, досить складно шукати фінансування за кордоном на кіно про війну, навіть коли є контакти та ім'я.

Інвестори бояться вкладати кошти на етапі виробництва, якщо герой або режисер можуть загинути. Значно легше знайти гроші для готового продукту, – додав Мстислав.

Нагадаємо, що Мстислав Чернов є лауреатом Пулітцерівської премії, володарем премій "Оскар", BAFTA та Гільдії режисерів США та багатьох інших за документальний фільм "20 днів у Маріуполі". У червні 2024 року режисера запросили до складу Американської кіноакадемії.

Мстислав Чернов / Детектор Медіа

У 2024 році український документальний фільм режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм. Це перша українська стрічка, нагороджена премією Американської кіноакадемії.

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