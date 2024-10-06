Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Мстислав Чернов готує фільм про контрнаступ України 2023 року

  • 41
Мстислав Чернов - фото 1
Мстислав Чернов / instagram

Режисер та воєнний журналіст Мстислав Чернов завершує роботу над новим фільмом про контрнаступ України 2023 року.

Про це він розказав 3 жовтня під час Kyiv Media Week 2024, пише видання Детектор медіа.

Цікаво: В прокаті з'явився відреставрований фільм Сергія Параджанова "Колір граната"

Зараз Мстислав в Америці монтує цю стрічку.

Ми зараз спимо у монтажній кімнаті, – сказав він.

За словами режисера, досить складно шукати фінансування за кордоном на кіно про війну, навіть коли є контакти та ім'я.

Інвестори бояться вкладати кошти на етапі виробництва, якщо герой або режисер можуть загинути. Значно легше знайти гроші для готового продукту, – додав Мстислав.

Нагадаємо, що Мстислав Чернов є лауреатом Пулітцерівської премії, володарем премій "Оскар", BAFTA та Гільдії режисерів США та багатьох інших за документальний фільм "20 днів у Маріуполі". У червні 2024 року режисера запросили до складу Американської кіноакадемії.

Мстислав Чернов - фото 546961
Мстислав Чернов / Детектор Медіа

У 2024 році український документальний фільм режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм. Це перша українська стрічка, нагороджена премією Американської кіноакадемії.

До слова: Досліджуємо невідоме: підбірка найкращих книг та фільмів про космос

Джерело: Детектор Медіа
пропозиції партнерів
Новини