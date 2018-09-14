Дощі та тепло: погода в Україні на вихідних

15 та 16 вересня в Україні очікується нестабільна погода: у кількох областях дощитиме та буде холодно, а у кількох – сухо та спекотно.

15 вересня, у суботу, на півночі Львівщини, на Рівненщині і на Волині пройдуть сильні зливи. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Бо у більшості західних областей завтра ще й похолодає до +18+23 градусів. У центральній частині України (окрім Вінниччини) втримається суха погода. На Полтавщині, Черкащині, у Дніпрі, Кропивницькому та районах максимум що може бути – збільшення хмарності і парочка крапель. На Сході – періодично дощ. На Півдні – часом дощ, часом прояснення. На Півночі дощитиме на Житомирщині. А на Київщині, Чернігівщині та Сумщині вдень буде переважно сухо, дощ більш ймовірний надвечір", – зазначила вона.

Температура у той же час буде доволі теплою – до +23+28. А от у неділю похолодання почне поширюватись по країні, тому 16 вересня на півночі, на заході та у центрі очікується до +18+24, а на сході та півдні +24+27. Дощі можливі на Лівобережжі, а також вранці на півночі.

"У Києві в суботу буде пречудова погода: вогко, але без істотних опадів, хіба надвечір піде дощ, тепло, +24, +25 градусів. А ось у неділю в столиці похолодає до +20+22 градусів, посилиться північно-західний вітер. Вранці є ймовірність дощу, але протягом недільного дня сонце явно захоче компенсувати вітер та прохолоду, буде без опадів", – підсумувала Діденко.

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