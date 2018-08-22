В Арктиці тане найстаріший льодовик

Лід в Гренландії почав танути вже вдруге за рік через зміну клімату і сильні теплі вітри.

На півночі Гренландії почав танути льодовик, який вчені вважали найстарішим і стійким до перепадів температур.

І ще: Апокаліптичну піщану бурю в США зняли на відео

Танення льодовика може становити загрозу виживанню тюленів і білих ведмедів в регіоні. Лід в Гренландії почав танути вже вдруге за рік через зміну клімату і сильні теплих вітри. На знімках із супутників з'явилася велика зона відкритої води. Фахівці підкреслили, що зміни в структурі і розташуванні льоду свідчать про його крихкість і мобільність.

Вчені вважали цей льодовик одним з найстійкіших до підвищення температури. Фахівці проаналізували його і з'ясували, що арктичний льодовий покрив став на 40% нижчим за середній показник для цієї пори року.

Читайте також: Вчені виявили активний вулкан під льодовиком Антарктиди