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В Арктиці тане найстаріший льодовик

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Тане найстаріший льодовик - фото 1
Тане найстаріший льодовик / pexels

Лід в Гренландії почав танути вже вдруге за рік через зміну клімату і сильні теплі вітри.

На півночі Гренландії почав танути льодовик, який вчені вважали найстарішим і стійким до перепадів температур.

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Танення льодовика може становити загрозу виживанню тюленів і білих ведмедів в регіоні. Лід в Гренландії почав танути вже вдруге за рік через зміну клімату і сильні теплих вітри. На знімках із супутників з'явилася велика зона відкритої води. Фахівці підкреслили, що зміни в структурі і розташуванні льоду свідчать про його крихкість і мобільність.

Вчені вважали цей льодовик одним з найстійкіших до підвищення температури. Фахівці проаналізували його і з'ясували, що арктичний льодовий покрив став на 40% нижчим за середній показник для цієї пори року.

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Джерело: sciencealert
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