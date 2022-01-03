Фігура до: Надя Дорофєєва у трусиках схвилювала мережу

Українська співачка Надя Дорофєєва показала фото, зроблене 31 грудня 2021 року, до новорічного застілля. Фоловери у захваті від кадру!

Надя вирішила побалувати шанувальників спекотним кадром та показала відверте селфі в інстаграмі.

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Артистка вихвалялася ідеальною фігурою. Надя позувала в трусиках та сорочці, яку вона задерла і зав'язала на вузол. У знаменитості й справді плоский животик та стрункі ніжки.

"Фото зроблене 31 грудня. Така у мене була фігура до кілограма салату з крабових паличок, бутербродів з сиром та часником, олів'є, курки з картоплею, та й солодкого", – зізналася Дорофєєва.

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