Фешн-фотограф показує, як потрібно проводити час на карантині: ефектні фото

Ця пара не нудьгує під час карантину

Нью-йоркський фешн-фотограф Девід Брендон Гітінг не сидить склавши руки на карантині. Він продовжує робити дивовижні фотосесії, а допомагає йому в цьому його дівчина Ліна Сун Парк. Вона складає композиції для флетлеїв, а також позує для коханого.

Світлинами, над якими працює пара, вони діляться на своїй сторінці в інстаграмі.

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Я так звик працювати, відповідати на електронні листи, складати звіти про витрати, виконувати доручення, відвідувати заходи, що, коли все зупинилося, я раптово відчув себе таким вільним, – каже Гітінг. – Обмеження у пересуванні пішли мені на користь. Я став спритнішим і цікавішим. Все навколо перетворилося на потенційне джерело натхнення.

Дивіться, які круті фото він робить в умовах самоізоляції та надихайтесь на нові звершення навіть удома:

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