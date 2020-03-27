Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Фешн-фотограф показує, як потрібно проводити час на карантині: ефектні фото

  • 20
Ця пара не нудьгує під час карантину - фото 1
Ця пара не нудьгує під час карантину

Нью-йоркський фешн-фотограф Девід Брендон Гітінг не сидить склавши руки на карантині. Він продовжує робити дивовижні фотосесії, а допомагає йому в цьому його дівчина Ліна Сун Парк. Вона складає композиції для флетлеїв, а також позує для коханого.

Світлинами, над якими працює пара, вони діляться на своїй сторінці в інстаграмі.

Вам сподобається: Карантин залишив спортивного коментатора без роботи, але він не розгубився: кумедні відео

Я так звик працювати, відповідати на електронні листи, складати звіти про витрати, виконувати доручення, відвідувати заходи, що, коли все зупинилося, я раптово відчув себе таким вільним, – каже Гітінг. – Обмеження у пересуванні пішли мені на користь. Я став спритнішим і цікавішим. Все навколо перетворилося на потенційне джерело натхнення.

Дивіться, які круті фото він робить в умовах самоізоляції та надихайтесь на нові звершення навіть удома:

Фешн-фотограф показує, як потрібно проводити час на карантині: ефектні фото - фото 394509

Фешн-фотограф показує, як потрібно проводити час на карантині: ефектні фото - фото 394510

Фешн-фотограф показує, як потрібно проводити час на карантині: ефектні фото - фото 394511

Фешн-фотограф показує, як потрібно проводити час на карантині: ефектні фото - фото 394512

Фешн-фотограф показує, як потрібно проводити час на карантині: ефектні фото - фото 394513

Фешн-фотограф показує, як потрібно проводити час на карантині: ефектні фото - фото 394514

Фешн-фотограф показує, як потрібно проводити час на карантині: ефектні фото - фото 394515

Фешн-фотограф показує, як потрібно проводити час на карантині: ефектні фото - фото 394516

Читайте також: Джиммі Феллон показав, як вести телешоу на карантині з дітьми: кумедне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів
  • Вчора, 12:14
  • 321
Дівчина тижня: екзотична модель без комплексів Ерзабель, яка спокушає голими фото (18+)
  • 22 березня, 18:30
  • 1421
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • Вчора, 16:00
  • 553
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне