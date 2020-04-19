Ferrari почала випуск компонентів для апаратів ШВЛ

Італійський автовиробник Ferrari підключився до боротьби з коронавірусом і почав випускати клапани і кріплення для апаратів штучної вентиляції легенів. Про це повідомляється на сайті компанії.

Виробництво термопластичних компонентів на заводі в Маранелло освоїв відділ, який раніше виготовляв прототипи автомобілів.

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Зазначається, що продукція буде спрямована відомству із запобігання надзвичайним ситуаціям, яке розподілить її серед лікарень. Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо 18 квітня подякував Ferrari за допомогу медикам.

"Ferrari застосувала свої навички для боротьби з коронавірусом і захисту життів італійців. Ми пишаємося, знаючи, що компанія допомагає підтримувати перезапуск країни", - написав глава МЗС у Facebook.

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