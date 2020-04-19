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Коронавірус Великдень

Ferrari почала випуск компонентів для апаратів ШВЛ

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ШВЛ - фото 1
ШВЛ / censor

Італійський автовиробник Ferrari підключився до боротьби з коронавірусом і почав випускати клапани і кріплення для апаратів штучної вентиляції легенів. Про це повідомляється на сайті компанії.

Виробництво термопластичних компонентів на заводі в Маранелло освоїв відділ, який раніше виготовляв прототипи автомобілів.

І ще: Renault і Peugeot почнуть виробництво апаратів ШВЛ

Зазначається, що продукція буде спрямована відомству із запобігання надзвичайним ситуаціям, яке розподілить її серед лікарень. Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо 18 квітня подякував Ferrari за допомогу медикам.

"Ferrari застосувала свої навички для боротьби з коронавірусом і захисту життів італійців. Ми пишаємося, знаючи, що компанія допомагає підтримувати перезапуск країни", - написав глава МЗС у Facebook.

Читайте також: У Tesla показали апарат ШВЛ, створений з деталей для електромобіля: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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