Renault і Peugeot почнуть виробництво апаратів ШВЛ

Французькі автовиробники Renault і Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) в умовах пандемії коронавірусу приступають до розробки і випуску апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Про це повідомила радіостанція France Info, підкресливши, що в країні відчувається сильний брак такого медичного обладнання, яке широко застосовується при лікуванні в реанімації хворих COVID-19.

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Згідно з даними, отриманими від представлених на Renault профспілок, випуск апаратів почнеться вже цього тижня. Для цього компанії доведеться створювати багато деталей на 3D-принтерах, оскільки промислове обладнання ще не готове. На першому етапі виробник буде випускати по 350 апаратів ШВЛ на тиждень.

Як тільки буде готове до використання обладнання для лиття під тиском, на Renault запустять конвеєр. Одночасно компанія веде розробки нової моделі апарата штучного дихання. За відомостями France Info, випуск такого гостро необхідного обладнання починає і корпорація PSA.

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