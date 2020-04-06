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У Tesla показали апарат ШВЛ, створений з деталей для електромобіля: відео

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Апарат ШВЛ від Tesla - фото 1
Апарат ШВЛ від Tesla / livejournal

Як відомо, раніше американський підприємець, винахідник, інженер і мільярдер Ілон Маск пообіцяв збирати апарати ШВЛ на своєму заводі в разі нестачі в лікарнях. І один з таких уже показали на відео.

Так, апарат штучної вентиляції легень для роботи системи використовує бортовий комп'ютер Model 3, який керує насосами, що використовуються в автомобілі. Дисплей і інші частини також взяті з основної складальної лінії Tesla, завдяки чому апарат вдалося створити в стислі терміни.

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Як технічний консультант в створенні апарату ШВЛ виступив один з найбільших американських виробників медичного устаткування – компанія Medtronic.

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Джерело: youtube
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