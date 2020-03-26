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Fendi присвятила рекламну кампанію дружбі на відстані: стильний ролик

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Рекламна кампанія присвячена дружбі - фото 1
Рекламна кампанія присвячена дружбі

Модний будинок Fendi продовжує серію відео #BaguetteFriendsForever. У новому ролику знялася модель Вінні Харлоу разом зі своєю найкращою подругою Шеннон Хемільтон.

Він присвячений дружбі на відстані – темі, яка під час карантину стає особливо актуальною.

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Fendi присвятила рекламну кампанію дружбі на відстані: стильний ролик - фото 394219

Fendi присвятила рекламну кампанію дружбі на відстані: стильний ролик - фото 394220

Fendi присвятила рекламну кампанію дружбі на відстані: стильний ролик - фото 394221

Дівчата телефонують і говорять про те, як нудьгують одна за одною, і Шеннон приїжджає в Маямі до найкращої подруги. Разом вони відвідують салон краси, катаються на кадилаку і гуляють на пляжі в одязі з колекції весна / літо - 2020. Вони також заходять в магазин Fendi, щоб купити сумки. "Вау, яка сумка!" – каже Шеннон. "Це не сумка, це Baguette", – відповідає Вінні.

Раніше в кампаніях #BaguetteFriendsForever знімалися актриси Емма Робертс, Аманда Сейфрид, Сара Джессіка Паркер, Кирнан Шипка і інші.

Ми ж рекомендуємо на час карантину обмежитися телефонними та відеодзвінками, а також не лінуватися надсилати яскраві стікери своїм друзям. А ця відеоінструкція наочно покаже вам, як слід поводитися:

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Джерело: Buro247
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