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Не краща за інших: Надю Дорофєєву розкритикували за порушення карантину
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
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Минулого тижня користувачів мережі сколихнула приємна та радісна новина. Нарешті співачка MAMARIKA дочекалася цього відповідального моменту. Настя та її коханій Сергій Середа одружилися, поділившись звісткою на сторінці в інстаграмі. Не дивно, що коментатори буквально засипали молодят теплими словами: "Мама, вітаю вас! Щоб у вас все склалося. Щоб біла стрічка ніколи не закінчувалась. Всього вам найкращого", "Ви двоє такі гарні!!! Щойно дивилась "Одного разу в Одесі". Не пам'ятаю, яка серія. Там, де ви зрозуміли, що закохані!!!", "Вітаю! Ви дуже красива пара. Аж не можу намилуватися вами", "Вітання! Ви такі сяючі! Щастя вам на багато-багато років!".
Надя Дорофєєва показала, як проводить карантин, але не всім її підписникам сподобалося відео, яке вона виклала. Дехто з користувачів уважає, що співачка зовсім безвідповідально поставилася до епідемії, вибираючись за місто, а також розважаючись вдома з друзями. Звичайно ж, були і ті, хто цілком і повністю підтримував виконавицю. Загалом, читайте коментарі і самі все зрозумієте: "Цікаве заняття – сидіти вдома. А з друзями проводити час це норма? Їхати на озеро?! І навіщо такий карантин! Сама не краща за інших", "Піду заварю чай, візьму печенька і можна дивитися новенький, крутий влог", "Влог просто бомба. Настрій сьогодні піднявся на весь день", "За цей ДоДо влог матів було більше, ніж за всі інші випуски разом. Що з людьми творить карантин".
Віталік Козловський теж показав, як проводить час під час карантину. Відразу ж наголосимо на тому, що жоден пухнастик не постраждав. Коментатори не забарилися: "Віталік, зав'язуйте вже з вином", "Котика шкода", "Класно рухаєшся. У кота завжди така моська незадоволена?", "Котика не знудило від таких качель?", "Усім такого настрою бажаю, як у Віталіка. А кіт узагалі крутезний", "Чудо. Двоє бадьорих котиків". До слова, співак влаштував конкурс. Аби взяти у ньому участь потрібно зняти відео під його новий трек "Вдома", на якому користувачі мережі показують, яким є їхній карантин.
Лея Вєріч, котра запам'яталась нам завдяки шоу "Екси" та "Холостяк", показала свого нового коханого. Втім, підписники дівчини не оцінили крок Леї, звинувативши її у відвертому піарі. Мовляв, дівчина пішла на реаліті "Холостяк" попри те, що вже була у стосунках, лише для того, аби набрати ще більше прихильників. Ми рекомендуємо трішки остигнути, адже шоу знімають заздалегідь, а це означає, що на момент зйомок дівчина дійсно шукала собі другу половинку. Хоча, читайте коментарі і зрозумієте, що про неї думають користувачі Instagram: "Ну так... йшла на проєкт для піару... коли вже був молодий чоловік... навіщо????? І так було зрозуміло, що ти далеко не пройдеш. Пропіаритись і вистачить", "Досі не знала, що Лея з Віталіком розлучилася... Але щастя вам і весілля і сина бажаю вам", "А скільки йому років???", "Бігом знаходиш заміну... і КОЖЕН другий "своя людина", "Бачу проєкт "Холостяк" пішов на користь!!!", "Навіть не обійняв", "Ви тут як чужі люди, міг би вас і обійняти для пристойності".
Неймовірна Леся Нікітюк вирішила познайомитися зі своїми підписниками, але зробила це завдяки спокусливій світлині. Не дивно, що багато користувачів мережі вихваляли її красу замість того, щоб розповідати щось про себе: "Вау, красуня", "Леся Нікітюк озброєна та небезпечна", "Боже, яка ти гарна", "Я з Хмельницького. Люблю твій позитивний гумор", "А гарна яка на фото. Ну дуже леді. Графиня-герцогиня", "Леся, ти красуня. Милуюсь тобою".
Оля Цибульська теж показала свій типовий карантинний лук. Допоміг їй у цьому пухнастик Сімба. Щоправда, моську його задоволеною назвати просто неможливо. Це, до слова, зауважили і прихильники співачки: "Кіт щось задумав. Будь обережнішою", "Кіт в захваті. Понавигадували тих інстаграмів, а тепер фоткайся...", "Кіт шокований, але терпить", "Такі милі. А котик то просто вогонь. Дуже люблю котиків і вдома є одна улюблена кішечка".
Наостанок залишимо вам гнучку та неймовірну Анну Різатдінову, котра показує, що карантин – не завада підтримувати відмінну фізичну форму. І це вона робить... у супермаркеті. Просто дивіться та вражайтесь. А також не забувайте залишити їй коментар під постом, як це вже зробили інші: "Грація і краса", "Можна я з тобою разок сходжу", – спитала Маша Єфросиніна, "Аж настрій підняли, красуня", "Аня, давай онлайн-марафон з розтяжки", "Аня, браво. Клас! За такої фізичної підготовки жоден вірус не страшний", "У мене одне питання: як візок не перекинувся? А ви, Анна, прекрасні".
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