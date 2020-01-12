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Місіс Америка: трейлер нового серіалу з Кейт Бланшетт
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У мережі з'явилось промо до новенького серіалу "Місіс Америка" (Mrs. America), де головну роль виконала Кейт Бланшетт. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
На Youtube-каналі Rotten Tomatoes TV оприлюднили перший трейлер до мінісеріалу "Місіс Америка" (Mrs. America), дата виходу якого запланована вже на 15 квітня.
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Сюжет драматичного серіалу базується на реальній історії про рух феміністок у 1970-х роках. Події розгортаються навколо нелегкої боротьби за 19-у поправку, яка передбачає рівні права для американців, не зважаючи на стать. Юристка та консерваторка Філліс Шлефлі проти руху феміністок, легалізації абортів та будь-яких прав для сексменшин, однак їй протистоять відомі активістки.
Головні ролі виконали: Кейт Бланшетт, Узо Адуба, Роуз Бірн, Сара Полсон, Кейлі Картер, Мелані Лінскі , Джеймс Марсден та інші.
Місіс Америка, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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