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Фанати Зоряних війн створили вражаючий трейлер до саги: відеофакт

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Трейлер до всіх фільмів про Зоряні війни - фото 1
Трейлер до всіх фільмів про Зоряні війни

У мережі з'явився фанатський трейлер до всіх ключових частин Зоряних війн. Цей епічний ролик варто побачити!

На Youtube-каналі Lou's Cafe з'явився захопливий 5-хвилинний трейлер до саги Зоряні війни, яку можна заслужено назвати культовою. Створили ролик актор і фанат Топес Грейс разом з другом Джеффом Йорксом. На відео помістили найважливіші кадри з фільмів саги, які надихають виділити кілька вихідних на перегляд фентезі. Тому не дивно, що трейлер зібрав понад 469 тисяч переглядів за короткий час! Зацініть!

І ще: Дуелі на мечах із Зоряних війн визнали офіційним видом спорту

Читайте також: Дитячі Зоряні війни: Disney показала яскравий трейлер

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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