Дуелі на мечах із Зоряних війн визнали офіційним видом спорту

Федерація фехтування Франції визнала поєдинки на мечах із "Зоряних війн" офіційним видом спорту Тепер в клубах як інвентар з'являться світлові мечі. А всі бажаючі зможуть пройти курс тренувань з таким мечем.

За словами генерального секретаря федерації Сержа Аубаіллі, такий крок став вимушеним. За його словами, сучасна молодь зовсім не займається спортом і тренується "тільки великими пальцями", друкуючи на смартфонах.

І ще: Новий ведучий Top Gear розбив Subaru під час зйомок

Тому ми вирішили зв'язати нашу дисципліну з сучасними технологіями, так щоб участь в спорті стала звичною справою, – пояснив Аубаіллі.

Для професійних занять новим видом спорту необхідно придбати точну копію полікарбонатного світлового меча і відповідне захисне спорядження. Бронежилет і світлова шпага обійдуться вам приблизно у 400 доларів.

Читайте також: Усик – Повєткін: названа дата бою боксерів у суперважкій вазі