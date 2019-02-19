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Дуелі на мечах із Зоряних війн визнали офіційним видом спорту

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Дуелі на світлових мечах – офіційний спорт - фото 1
Дуелі на світлових мечах – офіційний спорт / starwars

Федерація фехтування Франції визнала поєдинки на мечах із "Зоряних війн" офіційним видом спорту Тепер в клубах як інвентар з'являться світлові мечі. А всі бажаючі зможуть пройти курс тренувань з таким мечем.

За словами генерального секретаря федерації Сержа Аубаіллі, такий крок став вимушеним. За його словами, сучасна молодь зовсім не займається спортом і тренується "тільки великими пальцями", друкуючи на смартфонах.

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Тому ми вирішили зв'язати нашу дисципліну з сучасними технологіями, так щоб участь в спорті стала звичною справою, – пояснив Аубаіллі.

Для професійних занять новим видом спорту необхідно придбати точну копію полікарбонатного світлового меча і відповідне захисне спорядження. Бронежилет і світлова шпага обійдуться вам приблизно у 400 доларів.

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Джерело: apnews
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