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Карантин Коронавірус

Ідеальне побачення під час пандемії коронавірусу: кумедне відео

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Побачення під час коронавірусу - фото 1
Побачення під час коронавірусу

Популярний блогер SPENCE випустив епічний ролик про те, як мають виглядати побачення у період коронавірусу. Рукавички, маски і туалетний папір – зацініть романтичний набір від американця!

Зірка Instagram SPENCE відомий не лише своїми музичними реміксами та досягненнями у спортзалі, а й чудовим почуттям гумору. Він також не залишився осторонь ситуації з коронавірусом, який охопив весь світ. Блогер зняв комедійне відео про ідеальні побачення зараз.

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Відзначимо, що маски не надто допомагають у цей час, а найкраще взагалі дотримуватись самоізоляції. У будь-якому випадку відео SPENCE вже зібрав майже чверть мільйона переглядів і продовжує підкорювати Instagram:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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