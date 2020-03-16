Підприємець року: американець купив майже 18 тисяч дезінфекторів, аби продати

Людська винахідливість не знає меж. Так, до прикладу, американець Мет Колвін вирішив добряче заробити на поширення коронавірусу. Для цього він придбав 17 700 флаконів антисептика, які згодом планував перепродати. Але щось пішло не так.

Мета Колвіна зі штату Тенесі звинуватили у накручуванні цін на антисептики, які він планував продати за допомогою платформи Amazon.

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Сам чоловік зізнався, що з 1 березня, коли у Сполучених Штатах оголосили про першу смерть через коронавірус, він разом зі своїм братом протягом кількох днів їздив по всьому штату, аби скуповувати всі засоби для дезінфекції рук. Таким чином йому вдалося "назбирати" 17 700 флаконів антисептика.

Звичайно ж, засоби чоловік купував не для себе та своєї родини, а для того, щоб добряче заробити на поширенні коронавірусу. На платформі Amazon він продавав антисептики. Причому, на деякі з них він встановлював ціну у 70 доларів США (то вам не маски у Novus). Користувачам не сподобалася цінова політика Колвіна, через що вони його розкритикували.

Чоловік продавав антисептики за шалені гроші

У США більшість онлайн-платформ, зокрема і Amazon, заборонили завищувати ціни на продаж засобів особистої гігієни через пандемію коронавірусу. Відтак, Колвіну не вдалося заробити, адже його оголошення просто заблокували.

Згодом винахідливий підприємець сказав, що готовий віддати весь зібраний товар на благодійність, але запізно. Того ж дня прокурор штату Тенесі розпочав розслідування за фактом продажу товарів за завідомо завищеними цінами. Зазначимо, що у цьому штаті на законодавчому рівні заборонено будь-які спекуляції цінами, якщо оголошено надзвичайний стан.

Якщо вину Мета Колвіна доведуть, то йому доведеться заплатити штраф у розмірі до 1000 доларів США. Ми ж пропонуємо робити антисептик у домашніх умовах. Ловіть покрокову інструкцію, яка дозволить не лише зекономити гроші, а й не переживати через те, що у всіх сусідніх крамницях закінчилися ці засоби особистої гігієни ;)

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