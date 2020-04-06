Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Фахівці вважають, що пандемія коронавірусу загрожує масовим ожирінням

  • 28
Фахівці вважають, що пандемія коронавірусу загрожує масовим ожирінням - фото 1

Дієтологи вважають, що пандемія коронавірусної інфекції може викликати масове ожиріння. Оскільки через карантин люди почали вести малорухливий спосіб життя і харчуватися неконтрольованими порціями їжі.

Дієтолог з Великобританії Дженніфер Оберт зазначила, що зараз люди, які перебувають на карантині, спалюють на 400 калорій менше, ніж при звичайному способі життя. При цьому більшість є в стані стресу, який "змушує" їсти нездорову їжу. Фахівці Британського фонду харчування впевнені, що зберегти колишню вагу буде вкрай складно.

І ще: Учені назвали прянощі, які допомагають схуднути

Фахівці вважають, що пандемія коронавірусу загрожує масовим ожирінням - фото 396296

"Це (ожиріння) трапиться з усіма нами, навіть якщо ми спробуємо займатися спортом на карантині", – заявив французький тренер і дієтолог Джуліан Мерсьє.

Зайва вага загрожує і дітям, вважають фахівці. Батьки часто для розваги замість прогулянок з друзями пропонують своїм нащадкам солодке або іншу шкідливу їжу.

Експерти відзначають, що набору зайвих кіло уникнути все-таки можна. Для цього слід дотримуватися режиму дня, збалансовано харчуватися, віддаючи перевагу якісним продуктам, і регулярно займатися спортом, наскільки це можливо в домашніх умовах.

Читайте також: З чого має складатися правильний сніданок

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі ігри для PlayStation 4, які повинен пограти кожен власник PS4
  • 29 березня, 18:50
  • 4139
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 13097
ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти
  • 01 квітня, 14:00
  • 4788
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Карантин