Фахівці вважають, що пандемія коронавірусу загрожує масовим ожирінням

Дієтологи вважають, що пандемія коронавірусної інфекції може викликати масове ожиріння. Оскільки через карантин люди почали вести малорухливий спосіб життя і харчуватися неконтрольованими порціями їжі.

Дієтолог з Великобританії Дженніфер Оберт зазначила, що зараз люди, які перебувають на карантині, спалюють на 400 калорій менше, ніж при звичайному способі життя. При цьому більшість є в стані стресу, який "змушує" їсти нездорову їжу. Фахівці Британського фонду харчування впевнені, що зберегти колишню вагу буде вкрай складно.

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"Це (ожиріння) трапиться з усіма нами, навіть якщо ми спробуємо займатися спортом на карантині", – заявив французький тренер і дієтолог Джуліан Мерсьє.

Зайва вага загрожує і дітям, вважають фахівці. Батьки часто для розваги замість прогулянок з друзями пропонують своїм нащадкам солодке або іншу шкідливу їжу.

Експерти відзначають, що набору зайвих кіло уникнути все-таки можна. Для цього слід дотримуватися режиму дня, збалансовано харчуватися, віддаючи перевагу якісним продуктам, і регулярно займатися спортом, наскільки це можливо в домашніх умовах.

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