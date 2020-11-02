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Фахівці розповіли, який сніданок допоможе уникнути стресу вранці

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Фахівці розповіли, який сніданок допоможе уникнути стресу вранці - фото 1

Медики детально розповіли про те, які продукти найкраще додати в свій ранковий раціон, щоб знизити рівень стресу і побороти тривожність. Після пробудження фахівці радять їсти авокадо і яйце. А ось від кави краще відмовитися.

Дієтолог Мая Феллер і лікар Саманта Елкріф з США відзначили, що авокадо допомагає вгамувати голод на тривалий час, а в жовтку містяться мікроелементи, які пов'язують зі зниженою тривожністю. Тож медики вважають, що ідеальним варіантом сніданку, буде запечена половинка авокадо з яйцем. Також можна зробити бутерброд з цими продуктами.

І ще: Учені попередили про небезпеку кави перед сніданком

Експерти радять не нехтувати яйцями, адже саме білок допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, а холін і цинк, які відповідають за зниження тривожності, містяться в жовтках.

Фахівці розповіли, який сніданок допоможе уникнути стресу вранці - фото 433163

Також каша і ягоди є хорошим сніданком, адже ці продукти допоможуть запустити травну систему після сну. "Каша не тільки дозволить почати день зі значної дози поживних мікроелементів, таких як кальцій, залізо, магній, калій і B5. Це багата клітковиною їжа, яка допоможе вгамувати голод на тривалий час і весь день буде підтримувати рівень цукру в крові", – зауважує дієтологиня Феллер.

Фахівці розповіли, який сніданок допоможе уникнути стресу вранці - фото 433164

Крім цього, фахівці радять додавати у свій раціон для різноманітності фільтрований або грецький йогурт. "Збалансований сніданок може посприяти зниженню рівня стресу в ранкові години. У страви потрібно обов'язково додати такі поживні речовини, як вітамін В, цинк і магній, а також Омега-3", – пояснюють Феллер і Елкріф.

Варто відзначити, щоб зменшити тривогу, потрібно відмовитися від кофеїну. Він не тільки може прискорювати серцебиття, але й підсилює відчуття занепокоєнь.

Фахівці розповіли, який сніданок допоможе уникнути стресу вранці - фото 433165

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Джерело: huffpost
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