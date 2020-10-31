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Ці продукти здатні "заблокувати" процеси старіння

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Корисні продукти - фото 1
Корисні продукти / jenite

Правильне харчування – це основа здоров'я. Вживання деяких продуктів негативно впливає на організм і може спровокувати різні проблеми зі здоров'ям. Але є й інша група продуктів, яка підтримує імунітет і може "блокувати" старіння.

Лікар Юлія Юсіпова розповіла, що харчові звички дуже впливають на внутрішні процеси нашого організму, особливо з віком.

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У раціоні слід обмежити жирну їжу, фаст-фуд, консервовані продукти, тому що їх регулярне вживання може спровокувати купу захворювань і прискорити процес старіння організму. Дієтолог розповіла, як не набрати зайву вагу під впливом стресу

А от на що варто звернути увагу, так це на антивікове харчування, куди входять листові овочі, горіхи, насіння льону та чіа, а також фрукти, ягоди, зерно, крупи, тваринний білок, бобові та інші продукти, в яких багато фолієвої кислоти. Такий раціон впливає на процес метилування: один з найбільш ключових механізмів метаболізму організму.

Ці продукти здатні 'заблокувати' процеси старіння - фото 432910

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Джерело: medikforum
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