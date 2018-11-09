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Науковці розповіли, чому щасливі люди старіють повільніше

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Щасливі люди рідше стикаються з проблемами зі здоров'ям - фото 1
Щасливі люди рідше стикаються з проблемами зі здоров'ям / Pikapost

У щасливих людей зниження фізичних функцій з віком відбувається повільніше, ніж у нещасних. Це зі своїми колегами довів Ендрю Стептоу з Університетського коледжу Лондона.

Дослідники протягом 8 років спостерігали за трьома тисячами учасників експерименту у віці від 60 років.

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Своє задоволення від життя добровольці оцінювали за 4-бальною шкалою. Учасників опитали, чи виникали у них проблеми з прокиданням, одягом, душем та іншим. Також в учасників виміряли швидкість ходьби за допомогою тесту.

Щасливі люди мають менше проблем зі здоров'ям у похилому віці - фото 287798
Щасливі люди мають менше проблем зі здоров'ям у похилому віці / 5psy

З'ясувалося, що у людей поважного віку, які були задоволеними своїм життям, зниження фізичних функцій з віком відбувається повільніше, ніж у нещасних людей. Ті, хто почували себе менш емоціонально щасливими мали втричі більше шансів зіткнутися з проблемами при повсякденних справах у порівнянні з тими, в кого був більш позитивний настрій.

Науковці дійшли до висновку, що зниження задоволення від життя може бути пов'язаним з майбутньою інвалідністю та обмеженнями у русі в старості.

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Джерело: Mport
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