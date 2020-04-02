Фахівці розповіли, чому корисно приймати холодний душ

Багато хто знає, що організм людини запрограмований на відкладання запасів жиру "на чорний день". У боротьбі з такими жировими відкладеннями відмінна зброя – холодна вода. У шоковому стані тіло людини використовує велику кількість ресурсів, спрямованих на обігрів, в тому числі і "жирок про запас".

Холодна вода може стати помічником у боротьбі з набряком м'язів і сприяє швидкому відновленню тканин, особливо після фізичних навантажень.

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Не забуваємо і про красу: поширений міф говорить, що голову потрібно мити гарячою водою, але це не так. Під впливом низьких температур пори звужуються, тому шкіра голови довше не стає жирною, а волосся набуває природнього блиску.

Під впливом холодної води поліпшується циркуляція крові, а отже клітини отримують більше кисню. Насичений киснем мозок робить вас уважнішими, а м'язи – активнішими та витривалішими.

Холодна вода тримає вас у тонусі

Психологічний стан також поліпшується завдяки холодному душу. Так, низькі температури стимулюють "зону блакитної плями" у мозку, що відповідає за вироблення норадреналіну – одного з ключових гормонів, який залучається для протистояння депресивному стану й апатії.

Це, звичайно ж, не означає, що потрібно уже й негайно бігти та приймати холодний душ. Можете спробувати контрастний або ж поступово понижувати звичну для вас температуру води. Ваше тіло буде лише вдячне вам!

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