Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Фахівці розповіли, чому корисно приймати холодний душ

  • 23
Експерти рекомендують іноді приймати холодний душ - фото 1
Експерти рекомендують іноді приймати холодний душ

Багато хто знає, що організм людини запрограмований на відкладання запасів жиру "на чорний день". У боротьбі з такими жировими відкладеннями відмінна зброя – холодна вода. У шоковому стані тіло людини використовує велику кількість ресурсів, спрямованих на обігрів, в тому числі і "жирок про запас".

Холодна вода може стати помічником у боротьбі з набряком м'язів і сприяє швидкому відновленню тканин, особливо після фізичних навантажень.

І ще: Лікарі розповіли, чому не можна пити гарячий чай при вірусних захворюваннях

Не забуваємо і про красу: поширений міф говорить, що голову потрібно мити гарячою водою, але це не так. Під впливом низьких температур пори звужуються, тому шкіра голови довше не стає жирною, а волосся набуває природнього блиску.

Під впливом холодної води поліпшується циркуляція крові, а отже клітини отримують більше кисню. Насичений киснем мозок робить вас уважнішими, а м'язи – активнішими та витривалішими.

Холодна вода тримає вас у тонусі - фото 395819
Холодна вода тримає вас у тонусі

Психологічний стан також поліпшується завдяки холодному душу. Так, низькі температури стимулюють "зону блакитної плями" у мозку, що відповідає за вироблення норадреналіну – одного з ключових гормонів, який залучається для протистояння депресивному стану й апатії.

Це, звичайно ж, не означає, що потрібно уже й негайно бігти та приймати холодний душ. Можете спробувати контрастний або ж поступово понижувати звичну для вас температуру води. Ваше тіло буде лише вдячне вам!

Читайте також: Як характер людини впливає на її сон: цікаве дослідження

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 12706
ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти
  • Вчора, 14:00
  • 3939
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2200793
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука