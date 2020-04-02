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Як характер людини впливає на її сон: цікаве дослідження

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Психологи виявили цікаву причину безсоння - фото 1
Психологи виявили цікаву причину безсоння

Ви тривожна людина? Перфекціоніст? Схильні до депресії? Тоді велика ймовірність, що ви дуже погано спите. Серед експертів зі сну давно відомо, що до безсоння схильні певні типи особистості, а нова публікація у впливовому медичному журналі The Lancet лише підтверджує цей факт.

Дослідник Нідерландського інституту неврології Тесса Бланкен та її команда вивчили риси характеру й історії життя 2224 піддослідних з діагнозом "безсоння" з 2010 по 2016 роки і визначили п'ять типів особистості, які потрапляють у зону ризику. Чи зможете знайти серед них себе?

До теми: Як коронавірус впливає на стосунки у сім'ї: цікаве дослідження

Тип #1, або "дуже засмучені люди". Вони почуваються дуже збудженими, активними та тривожними безпосередньо перед сном і, як правило, схильні до депресії.

Люди типу #2 – "помірно засмучені, чутливі до похвали": схожі на людей першого типу у тому, що їх уми також починають метатися перед сном, але вони, як правило, сприйнятливіші до приємних емоцій. Іншими словами, "надто щасливі" ввечері люди також перебувають у зоні ризику.

Тип #3 – "засмучені або бездушні" – пропащі песимісти. Вони практично несприйнятливі до позитивних почуттів, всюди бачать підступ, концентруються на негативі і самі культивують у себе безсоння.

Тип #4 – "трішки засмучені або реактивні". У таких людей безсоння розвивається на тлі фінансових потрясінь і, рідше, проблем у стосунках. Тоді, коли більшість людей на короткий час можуть втратити сон після розриву стосунків, тип #4 занурюється у стійке і тривале безсоння.

Тип #5, або "трошки засмучені, з низькою реактивністю" також борються за свій сон. Цей типаж демонструє низький рівень мотивації на тлі дитячих травм, які починають активно виявлятися і давати "пробкове" безсоння ближче до сорока років.

На безсоння може впливати і ваш характер - фото 395810
На безсоння може впливати і ваш характер

Невелике, але важливе доповнення. Ще один типаж, схильний до безсоння, виявив Рафаель Пелайо, доктор медицини в Стенфордському центрі медицини сну. Йдеться про перфекціоністів. Це відкриття він зробив під час роботи у Кремнієвій долині, де багато інженерів-програмістів скаржаться на безсоння, оскільки "їх мозок не бажає залишати проблему невирішеною". Як не парадоксально, але ви не можете спати, тому що занадто гарні у своїй професії. Але втрата сну робить людей менш продуктивними і менш зосередженими на роботі, що означає, що ваше безсоння, ймовірно, призведе до меншої кількості вирішених проблем. А це – замкнуте коло.

Бережіть себе, читайте перед сном, а також не забувайте насолоджуватися справжніми хітами на Радіо МАКСИМУМ!

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Джерело: Lancet
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