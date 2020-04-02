Як характер людини впливає на її сон: цікаве дослідження

Ви тривожна людина? Перфекціоніст? Схильні до депресії? Тоді велика ймовірність, що ви дуже погано спите. Серед експертів зі сну давно відомо, що до безсоння схильні певні типи особистості, а нова публікація у впливовому медичному журналі The Lancet лише підтверджує цей факт.

Дослідник Нідерландського інституту неврології Тесса Бланкен та її команда вивчили риси характеру й історії життя 2224 піддослідних з діагнозом "безсоння" з 2010 по 2016 роки і визначили п'ять типів особистості, які потрапляють у зону ризику. Чи зможете знайти серед них себе?

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Тип #1, або "дуже засмучені люди". Вони почуваються дуже збудженими, активними та тривожними безпосередньо перед сном і, як правило, схильні до депресії.

Люди типу #2 – "помірно засмучені, чутливі до похвали": схожі на людей першого типу у тому, що їх уми також починають метатися перед сном, але вони, як правило, сприйнятливіші до приємних емоцій. Іншими словами, "надто щасливі" ввечері люди також перебувають у зоні ризику.

Тип #3 – "засмучені або бездушні" – пропащі песимісти. Вони практично несприйнятливі до позитивних почуттів, всюди бачать підступ, концентруються на негативі і самі культивують у себе безсоння.

Тип #4 – "трішки засмучені або реактивні". У таких людей безсоння розвивається на тлі фінансових потрясінь і, рідше, проблем у стосунках. Тоді, коли більшість людей на короткий час можуть втратити сон після розриву стосунків, тип #4 занурюється у стійке і тривале безсоння.

Тип #5, або "трошки засмучені, з низькою реактивністю" також борються за свій сон. Цей типаж демонструє низький рівень мотивації на тлі дитячих травм, які починають активно виявлятися і давати "пробкове" безсоння ближче до сорока років.

На безсоння може впливати і ваш характер

Невелике, але важливе доповнення. Ще один типаж, схильний до безсоння, виявив Рафаель Пелайо, доктор медицини в Стенфордському центрі медицини сну. Йдеться про перфекціоністів. Це відкриття він зробив під час роботи у Кремнієвій долині, де багато інженерів-програмістів скаржаться на безсоння, оскільки "їх мозок не бажає залишати проблему невирішеною". Як не парадоксально, але ви не можете спати, тому що занадто гарні у своїй професії. Але втрата сну робить людей менш продуктивними і менш зосередженими на роботі, що означає, що ваше безсоння, ймовірно, призведе до меншої кількості вирішених проблем. А це – замкнуте коло.

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