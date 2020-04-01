Лікарі розповіли, чому не можна пити гарячий чай при вірусних захворюваннях

Гарячий чай і кава можуть негативно вплинути на вас

Нас змалечку вчили під час захворювань пити багато чаю з малиною або інших відварів. Утім, науковці нагадують про те, що зловживання деякими напоями може лише ускладнити процес одужання.

Фахівці стверджують, що найкращим і безкоштовним засобом при застуді та високій температурі є сон. Тому в період вірусного захворювання краще вживати напої, що не містять кофеїн. Оптимальний вибір – вода, компот або морс. А ось від чаю і кави краще відмовитися.

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Крім того, температура напою надає на організм відповідну дію. Прохолодне пиття позбавить від лихоманки, а от гарячі напої розширюють судини, надаючи ефект гарячої ванни. Випиваючи гарячий напій, хворий відчуває бажання поспати. Важливо, щоб це був напій, що не містить кофеїн. В іншому випадку про сон можна забути.

Науковці не рекомендують пити гарячий чай і каву

Коронавірус, як і інші респіраторні віруси, передається через краплі, що виникають при чханні або кашлі. Крім того, інфекцію можна підхопити, торкаючись до забруднених поверхонь, а потім доторкнувшись до обличчя або очей.

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