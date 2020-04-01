На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Лікарі розповіли, чому не можна пити гарячий чай при вірусних захворюваннях
-
- 27
Нас змалечку вчили під час захворювань пити багато чаю з малиною або інших відварів. Утім, науковці нагадують про те, що зловживання деякими напоями може лише ускладнити процес одужання.
Фахівці стверджують, що найкращим і безкоштовним засобом при застуді та високій температурі є сон. Тому в період вірусного захворювання краще вживати напої, що не містять кофеїн. Оптимальний вибір – вода, компот або морс. А ось від чаю і кави краще відмовитися.
До теми: Наскільки далеко розлітаються мікроби при чханні: актуальне дослідження
Крім того, температура напою надає на організм відповідну дію. Прохолодне пиття позбавить від лихоманки, а от гарячі напої розширюють судини, надаючи ефект гарячої ванни. Випиваючи гарячий напій, хворий відчуває бажання поспати. Важливо, щоб це був напій, що не містить кофеїн. В іншому випадку про сон можна забути.
Коронавірус, як і інші респіраторні віруси, передається через краплі, що виникають при чханні або кашлі. Крім того, інфекцію можна підхопити, торкаючись до забруднених поверхонь, а потім доторкнувшись до обличчя або очей.
Читайте також: Медики нагадали, чим небезпечний малорухливий спосіб життя
-
21:48Дивіться вірусне відео з сусідами, які щодня танцюють на вулиці під час карантину
-
21:19Лікарі розповіли, чому не можна пити гарячий чай при вірусних захворюваннях
-
21:002 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:40Доктор Віра 21, 22 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1
-
20:29Ваш секс буде максимально яскравим: топ порад від експертів
-
Коронавірус: онлайн карта COVID-19 – статистика в Україні та світі
-
20:12Як коронавірус впливає на стосунки у сім'ї: цікаве дослідження
-
19:50Ніщо не трапляється двічі 2 сезон 5, 6 серія: дивитись онлайн серіал
-
19:34HackCorona in Ukraine: Мінцифри оголосив конкурс IT-проєктів з крутим призовим фондом
-
19:14З молотка пустять легендарний Lamborghini Miura SV з найменшим пробігом
-
18:52У мережі з'явилась карантинна версія Красуні та Чудовиська: Белль усіх заразить
-
18:28Емілія Кларк запропонувала повечеряти з нею онлайн
-
18:105 культових комедій із видатними акторами-коміками, які точно розвеселять вас
-
18:00Гороскоп на 2 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:44Tinder дозволив безкоштовно знайомитися користувачам по всьому світу
-
17:32Карантин в Україні посилять: усі нові заборони в одній картинці
-
17:17Наскільки далеко розлітаються мікроби при чханні: актуальне дослідження
-
16:58Коронавірус: онлайн карта COVID-19 – статистика в Україні та світі
-
16:46За допомогою iPhone 9 можна буде розблоковувати та запускати автомобіль
-
16:19WizzAir припинить польоти з України до 1 травня
-
16:10Розклад телеуроків для учнів 5-11 класів: коли й де дивитись онлайн
-
16:00Князь Монако Альбер II вилікувався від коронавірусу
-
15:47Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу: прогноз на основі порівняння з Іспанією
-
15:44Що робити кожному знаку Зодіаку, якщо день не задався
-
20:29Ваш секс буде максимально яскравим: топ порад від експертів
-
18:105 культових комедій із видатними акторами-коміками, які точно розвеселять вас
-
15:47Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу: прогноз на основі порівняння з Іспанією
-
14:00ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти
-
11:051 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус
-
10:06Коронавірус в Україні: останні новини 1 квітня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 1 квітня: прогноз на сьогодні по містах
- 31 березня
-
21:4510 ерогенних зон жінок, які має знати кожен чоловік
-
18:00Українське кіно онлайн: топ 15 фільмів, які можна подивитися вдома
-
16:04Українська музика березня 2020: нові пісні, які ви могли пропустити
-
14:00ZOOM – де скачати та як користуватись програмою для відеоконференцій
-
12:00ТЕСТ: 10 небанальних запитань про гроші
-
10:07Коронавірус в Україні: останні новини 31 березня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 31 березня: де пройдуть дощі зі снігом
- 30 березня
-
21:42Продовження гарантоване: 5 порад, які допоможуть зробити масаж її мрії
-
19:30Нові серіали квітня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
17:21Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+
-
15:16Нова рок-музика березня 2020: плейлист найкрутіших треків за місяць
-
12:13Бабуся буде у захваті: круті та стильні смартфони, які сподобаються і вам
-
09:15Голос країни 10 сезон 11 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:17Погода в Україні 30 березня: суттєве похолодання і мокрий сніг
- 29 березня
-
20:45Дівчина тижня: розкута модель Джесс Бріанн, яка обожнює зніматися без бюстгальтера (18+)
-
18:50Найкращі ігри для PlayStation 4, які повинен пограти кожен власник PS4
-
17:20Чоловічі бомбери: яку модель весняної куртки вибрати цього сезону
-
15:44ТОП-7 аніме серіалів про життя після апокаліпсису