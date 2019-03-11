Фахівці розповіли, чому чоловікам необхідно займатися спортом

Науковці Університетського коледжу Лондона й Університету Англії Раскін провели опитування про свої заняття та сексуальне життя, в якому брали участь 7 тисяч чоловіків і жінок. Результати вас неабияк вразять!

У середньому на момент дослідження в учасників був секс з десятьма різними партнерами. Винятком були спортивні жінки, котрі тренувалися щонайменше один раз на тиждень: ймовірність того, що у них було понад десять партнерів, згідно з опитуванням, була на 73% вища, ніж в інших дівчат.

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Такий результат учені пов'язують з тим, що спортивні люди відрізняються від інших більшою соціальною активністю. У спортзалі вони швидко знайомляться з новими людьми, а також знаходять собі потенційних коханців.

Спортивна дівчина легша на підйом

Ще однією причиною може бути й те, що тренування піднімають самооцінку, що у свою чергу полегшує флірт.

Тому, якщо ви хочете знайти нову потенційну коханку – не полінуйтесь займатися спортом!

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