Оральний секс: науковці розповіли, хто отримує більше задоволення

Оральний секс урізноманітнить ваше інтимне життя

Оральним сексом уже давно нікого не здивуєш. Він не лише урізноманітнює інтимне життя, а й приносить неабияке задоволення. Втім, хто ж більше кайфує від орального сексу – питання відкрите. Принаймні, було донедавна!

Канадським науковцям стало цікаво, що саме в оральному сексі подобається чоловікам і жінкам, а також хто з них отримує більше задоволення.

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Результати виявилися неоднозначними. Почнемо з того, що у дослідженні брали участь 900 студентів з активним сексуальним життям. Вподобання виявилися практично ідентичними: 97,1% чоловіків і 95,4% жінок люблять займатися оральним сексом.

Ніколи не відмовляйтесь від орального сексу

Водночас, бути активною стороною в кунілінгусі подобається 92,9% чоловіків. 82,7% дівчат зізналися, що люблять приносити оральне задоволення своїм партнерам.

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