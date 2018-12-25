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Фахівці назвали смаколики, якими не варто зловживати

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Бережіть своє здоров'я - фото 1
Бережіть своє здоров'я / Tesco Real Food

Експерти в області харчування та дієтології опублікували перелік найбільш небезпечних для здоров'я солодощів. У цих "смаколиках", за словами фахівців, міститься багато хімічних інгредієнтів, здатних пошкоджувати цілісність тканин організму.

Кекси і тістечка з кольоровою глазур'ю. Якщо ці солодощі відрізняються ще й низькою ціною, то, швидше за все, в їх виробництві використовуються барвники на нафтовій основі. Подібні ласощі небезпечні тим, що у результаті їх негативного впливу на клітини може розвиватися рак. У дітей такі компоненти провокують розвиток синдрому дефіциту уваги і гіперактивності.

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Газована вода. Небезпека її регулярного вживання також пов'язана з підвищеним ризиком виникнення злоякісних утворень. У складі солодких газованих напоїв присутні генетично модифікований кукурудзяний сироп з високою концентрацією фруктози, а також фосфорна кислота.

Газованими напоями не варто зловживати - фото 297492
Газованими напоями не варто зловживати / Vesti

Цукерки та льодяники. У цих солодощах також часто міститься модифікований кукурудзяний сироп, а ще – штучні барвники. Фахівці вважають, що для підтримки здоров'я ці продукти повинні бути виключені з раціону.

Гарячий шоколад. Готовий гарячий шоколад, який вимагає тільки розведення водою, також опинився у списку небезпечних для здоров'я солодощів. За словами фахівців, у такому продукті часто міститься надлишок цукру, а, крім того, є гідрогенізована олія – ​​джерело трансжирів, вкрай небезпечних для серцево-судинної системи.

Магазинний гарячий шоколад виявився шкідливим - фото 297493
Магазинний гарячий шоколад виявився шкідливим / Tesco Real Food

Брауні. У магазинних тістечках також присутні гідрогенізовані жири, що застосовуються для тривалого зберігання оброблених продуктів. Вчені раніше зазначали, що гідрогенізована олія може вдвічі підвищувати ризик раку молочної залози.

Якщо ж ви не готові повністю відмовлятися від солодощів – приготуйте їх самостійно. Тим більше, що тут ви зможете знайти рецепт ідеального пирога з хурмою, який сподобається кожному ;)

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Джерело: medikforum
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