Науковці назвали несподівану причину різких перепадів настрою

Часті прояви поганого настрою на кшталт печалі або злості зовсім не завжди говорять про поганий характер. Дослідження показало, що це може бути ознакою слабкого здоров'я.

Дослідники з Університету Пенсильванії в США з'ясували, що поганий настрій протягом декількох днів поспіль пов'язаний з підвищеним рівнем запальних біомаркерів у крові. А це підтверджує результати попередніх досліджень, які показували, що клінічна депресія та ворожість часто бувають пов'язані з високим рівнем запальних процесів.

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Відзначимо, що запалення – це частина нормальної імунної реакції організму на інфекції, рани та пошкодження тканин. Хронічні запалення можуть супроводжувати багато хвороб, включаючи серцево-судинні порушення, діабет та навіть деякі види раку. Нове дослідження вперше вивчило зв'язок між тривалим поганим настроєм і рівнем запальних біомаркерів в крові.

Причиною поганого настрою можуть бути проблеми зі здоров'ям / Politeka

Учасників дослідження просили згадати про те, які почуття вони відчували протягом певних періодів часу. Також ці люди повинні були розповісти і про загальне самопочуття. Далі за всіма спостерігали кілька тижнів, і протягом цього періоду також проводилися регулярні вимірювання запальних біомаркерів у крові. Дослідження показало, що поганий настрій, який триває протягом усього тижня, пов'язаний з найвищим рівнем запальних біомаркерів.

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