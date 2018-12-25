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Науковці назвали несподівану причину різких перепадів настрою

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Науковці вразили несподіваною заявою - фото 1
Науковці вразили несподіваною заявою / CogniFit's Blog

Часті прояви поганого настрою на кшталт печалі або злості зовсім не завжди говорять про поганий характер. Дослідження показало, що це може бути ознакою слабкого здоров'я.

Дослідники з Університету Пенсильванії в США з'ясували, що поганий настрій протягом декількох днів поспіль пов'язаний з підвищеним рівнем запальних біомаркерів у крові. А це підтверджує результати попередніх досліджень, які показували, що клінічна депресія та ворожість часто бувають пов'язані з високим рівнем запальних процесів.

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Відзначимо, що запалення – це частина нормальної імунної реакції організму на інфекції, рани та пошкодження тканин. Хронічні запалення можуть супроводжувати багато хвороб, включаючи серцево-судинні порушення, діабет та навіть деякі види раку. Нове дослідження вперше вивчило зв'язок між тривалим поганим настроєм і рівнем запальних біомаркерів в крові.

Причиною поганого настрою можуть бути проблеми зі здоров'ям - фото 297405
Причиною поганого настрою можуть бути проблеми зі здоров'ям / Politeka

Учасників дослідження просили згадати про те, які почуття вони відчували протягом певних періодів часу. Також ці люди повинні були розповісти і про загальне самопочуття. Далі за всіма спостерігали кілька тижнів, і протягом цього періоду також проводилися регулярні вимірювання запальних біомаркерів у крові. Дослідження показало, що поганий настрій, який триває протягом усього тижня, пов'язаний з найвищим рівнем запальних біомаркерів.

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Джерело: medikforum
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