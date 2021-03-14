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Фахівці назвали найкориснішу рибу для чоловічого здоров'я

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Найкорисніша їжа для чоловіків - фото 1
Найкорисніша їжа для чоловіків / vecteezy

Дієтологиня назвала рибу, яка містить максимум важливих для чоловіків речовин та яка позитивно впливає на чоловіче здоров'я і силу.

Лосось

Цей вид риби надзвичайно багатий жирами омега-3, які можуть допомогти в профілактиці серцево-судинних захворювань і мають протизапальні властивості. При вживанні продукту також підвищується рівень нейромедіатора дофаміну – гормону радості, задоволення і мотивації.

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Фахівці назвали найкориснішу рибу для чоловічого здоров'я - фото 451482

Тунець

Ця морська риба містить вітамін D, який допомагає зміцнити кістки. Лікарі стверджують, що вітамін D також може допомогти підвищити рівень чоловічого гормону тестостерону.

Фахівці назвали найкориснішу рибу для чоловічого здоров'я - фото 451483

Устриці

Хоча устриці й не належать до виду риб, але також є дарами моря. А для чоловіків – це справжній подарунок. Адже устриці – один з найкращих природних джерел цинку. Дефіцит цинку вважається одним з факторів, що сприяють імпотенції. Цинк відіграє роль не тільки в підтримці імунної функції, але й в підвищенні рівня тестостерону, а також у виробництві сперми і відновленні клітин.

Фахівці назвали найкориснішу рибу для чоловічого здоров'я - фото 451484

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Джерело: eatthis
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