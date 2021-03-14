Фахівці назвали найкориснішу рибу для чоловічого здоров'я

Дієтологиня назвала рибу, яка містить максимум важливих для чоловіків речовин та яка позитивно впливає на чоловіче здоров'я і силу.

Лосось

Цей вид риби надзвичайно багатий жирами омега-3, які можуть допомогти в профілактиці серцево-судинних захворювань і мають протизапальні властивості. При вживанні продукту також підвищується рівень нейромедіатора дофаміну – гормону радості, задоволення і мотивації.

І ще: Три корисні продукти, які допомагають контролювати холестерин в організмі

Тунець

Ця морська риба містить вітамін D, який допомагає зміцнити кістки. Лікарі стверджують, що вітамін D також може допомогти підвищити рівень чоловічого гормону тестостерону.

Устриці

Хоча устриці й не належать до виду риб, але також є дарами моря. А для чоловіків – це справжній подарунок. Адже устриці – один з найкращих природних джерел цинку. Дефіцит цинку вважається одним з факторів, що сприяють імпотенції. Цинк відіграє роль не тільки в підтримці імунної функції, але й в підвищенні рівня тестостерону, а також у виробництві сперми і відновленні клітин.

Читайте також: 5 продуктів, від яких слід відмовитися, щоб уберегтися від передчасного старіння