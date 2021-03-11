Три корисні продукти, які допомагають контролювати холестерин в організмі

За даними Клініки Майо, додавання до раціону цих продуктів сприяє м'якому зниженню рівня "поганого" холестерину. Розповідаємо, що саме варто їсти, щоб бути здоровішими.

Підвищений рівень холестерину в крові загрожує закупоркою кровоносних артерій, що суттєво підвищує ризики серцевих нападів і інсультів. Представники клініки розповіли, які 3 продукти можуть покращити контроль вмісту холестерину в організмі

Це цікаво: Три продукти для тих, хто страждає від безсоння

Овес. Цільне вівсяне зерно – чудове джерело розчинної клітковини. Цей тип харчових волокон перешкоджає всмоктуванню холестерину кишківником. Цей же різновид клітковини містять квасоля, брюссельська капуста, яблука

Мигдаль. Продукт відрізняється високим вмістом тієї ж клітковини, а також білка і жирних кислот, що поліпшують стан судинної тканини. Щоденне споживання жменьки мигдалю протягом 3 місяців дає ефект відчутного зниження рівня холестерину в крові. Вчені відзначають, що "30 грамів горіхів на день сприяють зниженню ризику серцево-судинних захворювань на 30%, ризику інсульту – на 46%".

Авокадо. Одна з переваг цього фрукта – велика кількість мононенасичених жирних кислот. Саме вони входять до основного складу продуктів знаменитої середземноморської дієти, рекомендованої для оздоровлення серцево-судинної системи.

"Щоденне додавання авокадо в меню може допомогти поліпшити рівень холестерину у пацієнтів з надмірною вагою або ожирінням", – підкреслює дієтолог Хелен Бонд.

Читайте також: 5 продуктів, від яких слід відмовитися, щоб уберегтися від передчасного старіння