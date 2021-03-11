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Три корисні продукти, які допомагають контролювати холестерин в організмі

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Ці продукти знижують холестерин - фото 1
Ці продукти знижують холестерин

За даними Клініки Майо, додавання до раціону цих продуктів сприяє м'якому зниженню рівня "поганого" холестерину. Розповідаємо, що саме варто їсти, щоб бути здоровішими.

Підвищений рівень холестерину в крові загрожує закупоркою кровоносних артерій, що суттєво підвищує ризики серцевих нападів і інсультів. Представники клініки розповіли, які 3 продукти можуть покращити контроль вмісту холестерину в організмі

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Овес. Цільне вівсяне зерно – чудове джерело розчинної клітковини. Цей тип харчових волокон перешкоджає всмоктуванню холестерину кишківником. Цей же різновид клітковини містять квасоля, брюссельська капуста, яблука

Мигдаль. Продукт відрізняється високим вмістом тієї ж клітковини, а також білка і жирних кислот, що поліпшують стан судинної тканини. Щоденне споживання жменьки мигдалю протягом 3 місяців дає ефект відчутного зниження рівня холестерину в крові. Вчені відзначають, що "30 грамів горіхів на день сприяють зниженню ризику серцево-судинних захворювань на 30%, ризику інсульту – на 46%".

Три корисні продукти, які допомагають контролювати холестерин в організмі - фото 451266

Авокадо. Одна з переваг цього фрукта – велика кількість мононенасичених жирних кислот. Саме вони входять до основного складу продуктів знаменитої середземноморської дієти, рекомендованої для оздоровлення серцево-судинної системи.

"Щоденне додавання авокадо в меню може допомогти поліпшити рівень холестерину у пацієнтів з надмірною вагою або ожирінням", – підкреслює дієтолог Хелен Бонд.

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Джерело: Medikforum
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