На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Три корисні продукти, які допомагають контролювати холестерин в організмі
-
- 3
За даними Клініки Майо, додавання до раціону цих продуктів сприяє м'якому зниженню рівня "поганого" холестерину. Розповідаємо, що саме варто їсти, щоб бути здоровішими.
Підвищений рівень холестерину в крові загрожує закупоркою кровоносних артерій, що суттєво підвищує ризики серцевих нападів і інсультів. Представники клініки розповіли, які 3 продукти можуть покращити контроль вмісту холестерину в організмі
Це цікаво: Три продукти для тих, хто страждає від безсоння
Овес. Цільне вівсяне зерно – чудове джерело розчинної клітковини. Цей тип харчових волокон перешкоджає всмоктуванню холестерину кишківником. Цей же різновид клітковини містять квасоля, брюссельська капуста, яблука
Мигдаль. Продукт відрізняється високим вмістом тієї ж клітковини, а також білка і жирних кислот, що поліпшують стан судинної тканини. Щоденне споживання жменьки мигдалю протягом 3 місяців дає ефект відчутного зниження рівня холестерину в крові. Вчені відзначають, що "30 грамів горіхів на день сприяють зниженню ризику серцево-судинних захворювань на 30%, ризику інсульту – на 46%".
Авокадо. Одна з переваг цього фрукта – велика кількість мононенасичених жирних кислот. Саме вони входять до основного складу продуктів знаменитої середземноморської дієти, рекомендованої для оздоровлення серцево-судинної системи.
"Щоденне додавання авокадо в меню може допомогти поліпшити рівень холестерину у пацієнтів з надмірною вагою або ожирінням", – підкреслює дієтолог Хелен Бонд.
Читайте також: 5 продуктів, від яких слід відмовитися, щоб уберегтися від передчасного старіння
-
21:52Три корисні продукти, які допомагають контролювати холестерин в організмі
-
21:1912 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49OPPO Find X3 Pro: топовий процесор, мікроскоп і топовий екран
-
20:22HBO випустив трейлер документального фільму про Тіну Тернер: дивіться онлайн
-
20:00Любов на реабілітації 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:51Зірка Гаррі Поттера поскаржилася на расизм і цькування в інтернеті
-
19:42Учені розповіли, яким жінкам чоловіки охочіше допомагають
-
19:21Outriders: вийшов новий сюжетний трейлер популярної гри
-
19:12У Tesla Cybertruck з'явився новий конкурент: як він виглядає
-
18:55Курйозна модель здивувала пікантною пластикою для зйомок у Playboy (18+)
-
18:49Створена противірусна пластикова карта: як вона працює
-
18:24Дизайнер показав, як міг би виглядати iPhone 4 у 2022 році
-
18:15Гороскоп на 12 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:50Замість енергетика: рецепти смузі для продуктивного тренування
-
17:41На ведучого спортивного телеканалу у прямому ефірі впав величезний екран: відео
-
17:25Ірина Шейк у тренчі на голе тіло розбурхала мережу
-
17:11Дивіться кумедний ролик про прання одягу від бренду Jacquemus
-
16:53Як обрати колір інтер'єру: 5 корисних порад
-
16:4239-річну Alpina продають за ціною новенької BMW 4 серії
-
16:22Вагітна дружина ексхолостяка Нікіти Добриніна позувала в одних колготках
-
16:15У який час не можна пити каву: лікар здивував TikTok простим поясненням
-
15:49Metro-Goldwyn-Mayer показала новий логотип: справжнього лева замінили на голограму
-
15:23Bentley представила розкішний триколісний велосипед
-
18:55Курйозна модель здивувала пікантною пластикою для зйомок у Playboy (18+)
-
16:15У який час не можна пити каву: лікар здивував TikTok простим поясненням
-
13:50Простий психологічний тест у картинці: виберіть вікно
-
10:52Україна за 30 секунд: неймовірне відео, яке варто побачити кожному
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 березня
-
07:22Чому корисно на сніданок випивати смузі: 5 причин
- 10 березня
-
20:20Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+)
-
16:30Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій
-
13:50alyona alyona – Світ потребує краси: новий кліп про жіноче тіло
-
11:50Go_A – ШУМ: як змінився кліп і текст пісні для Євробачення 2021
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 березня
-
07:30Гоночний Porsche 911 Пабло Ескобара виставили на продаж (фото)
- 09 березня
-
21:50Як справити враження на першому побаченні: 6 простих порад для чоловіків
-
18:45Міжнародний день DJ: найсексуальніші діджейки України
-
16:21Як змінювалася гаряча юристка і модель Ірен Гарсія Морено: фото 18+
-
14:44Жульєт Бінош – 57! Добірка нових фільмів з акторкою
-
11:45До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 березня
- 08 березня
-
21:535 порад, які допоможуть побороти безсоння
-
19:53Названо найбезпечніші авто, яким найбільше довіряють водії
-
17:18Чи можна заразитись коронавірусом через вакцинацію: відповідь МОЗ
-
14:48ТЕСТ: перевір, чи знаєш ти, як святкувати Масляну
-
11:428 березня – не про квіти: ТОП 5 книг, які варто прочитати на Міжнародний жіночий день
-
08:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 березня
-
07:19Погода в Україні 8 березня: точний прогноз на сьогодні