5 продуктів, від яких слід відмовитися, щоб уберегтися від передчасного старіння

На думку фахівців, в процесі старіння величезну роль грає генетика, але не варто скидати з рахунків зовнішні чинники. Є речі, які ми можемо контролювати, і на які можемо вплинути. Такими, зокрема, є продукти, які потрапляють в наш організм.

Білий хліб. В процесі з'єднання рафінованих цукрів з білком утворюються кінцеві продукти глікірування (КПГ). Ці речовини прискорюють процеси старіння і погіршують хронічні хвороби. Якщо ви дуже любите хліб, замініть його хлібом з пророщеного зерна. Він містить антиоксиданти і в нього, як правило, не додають цукор.

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Білий цукор. Цей продукт викликає найбільші і найочевидніші проблеми. Він також сприяє утворенню КПГ, що призводить до руйнування колагену в нашому організмі. Надлишок цукру прискорює процеси старіння.

Трансжири і маргарин. Люди, які вживають маргарин, мають більше зморшок на шкірі. По суті маргарин – це гідрогенізована олія, трансжири. Цей продукт провокує захворювання серцево-судинної системи, ожиріння, онкологію. Вони накопичуються в організмі.

Фритюр (чипси, картопля фрі). Йдеться про продукти, які смажаться у фритюрі в олії, особливо, коли ця олія довго не змінюється. У процесі повторного нагрівання утворюється позамежна кількість трансжирів, і вільних радикалів. Ця трійця впливає на наші молекули на рівні ДНК, що вкрай згубно для шкіри. Більш того, в цих продуктах дуже багато солі, що теж дуже шкідливо для молодості.

Молочні продукти. Цей пункт досить спірний. Одні дослідження говорять про їхню користь, інші – радять обмежувати вживання "молочки". Деякі люди кажуть, що відмова від молочних продуктів допомогла помолодіти, а деякі такого ефекту не спостерігають. У молоці міститься лактоза і еволюційно організм багатьох людей не готовий її засвоювати.

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