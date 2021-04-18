Фахівці NASA показали на відео візуалізацію подвійної чорної діри

В NASA створили візуалізацію процесу проходження однієї надмасивної чорної діри на тлі іншої. Відео з'явилося на сайті агентства 15 квітня.

Для створення ролика, яке з'явилося на сайті агенства, астрофізик Джеремі Шніттман використовував суперкомп'ютер Discover. Як зазначив автор, обчислення для створення кадрів фільму на звичайному сучасному комп'ютері зайняли б близько десяти років.

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Обчисливши шлях, який пройшли б світлові промені від акреційних дисків двох надмасивних чорних дір вагою 200 і 100 мільйонів мас Сонця, Шніттман створив анімацію, на якій видно, як промені "пробираються" через викривлений простір-час навколо чорних дір.

Вчені припускають, що в космосі існують такі бінарні системи чорних дір, в яких акреційні диски можуть підтримувати протягом мільйонів років, але досі було невідомо, як вони можуть виглядати в спостереженнях.

Вони очікують, що в найближчому майбутньому зможуть виявити гравітаційні хвилі від злиття двох надмасивних чорних дір у системі схожу на ту, яку зобразив Шніттман.

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