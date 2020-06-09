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Фагот з ТНМК показав, як засмагає повністю голим

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Фагот - фото 1
Фагот / instagram

Співак з гурту ТНМК уже відкрив для себе пляжний сезон, показавши своїм підписникам голі сідниці. На сміливому селфі артист позував на пляжі.

Виконавець популярного українського гурту ТНМК Олег Михайлюта, який виступає під сценічним ім'ям Фагот, показав "голе" фото. Пікантний знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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На селфі Фагот зобразив себе, лежачи на пляжі. При цьому зірка позує абсолютно голим, демонструючи голі сідниці. У коментарі до знімка співак зазначив, що прийшло літо і запитав шанувальників, як у них проходить карантин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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