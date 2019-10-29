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Facebook News: як працює нова вкладка новин (відео)

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Як працюють Фейсбук новини - фото 1
Як працюють Фейсбук новини / Marketing Land

Марк Цукерберг опублікував відео, на якому можна побачити нову вкладку в соцмережі Facebook, яка відповідає лише за новини. Як це виглядає і працює – читайте далі.

Глава Facebook Марк Цукерберг поділився на своїй сторінці доволі лаконічним відео з демонстрацією нової рубрики на платформі – Facebook News. Як і звичайна стрічка новин від друзів, ця вкладка також базуватиметься на уподобаннях користувачів.

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Поки що вона запрацювала лише в американських юзерів, однак незабаром з'явиться у всіх. Цукерберг наголошує, що основною ціллю Facebook News є підтримка справді якісної журналістики, а також презентація різних тематичних видань.

"Журналістика важлива для нашої демократії та прогресу у різних питаннях. Але Інтернет порушив традиційну бізнес-модель для новин, тому я вважаю, що великі інтернет-служби несуть відповідальність за партнерство з видавцями новин, щоб створити стійкі довгострокові моделі для фінансування цієї важливої роботи. Я сподіваюся, що наша робота вшанує і підтримає внесок журналістів у наше суспільство", – зазначив він.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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