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Facebook почав приховувати кількість лайків

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Facebook приховує кількість лайків - фото 1
Facebook приховує кількість лайків / mayecreate

У популярній соцмережі Facebook офіційно почали приховувати, скільки людей відреагували на допис. Тестування функції почалося в Австралії.

Автор повідомлення як і раніше може бачити, скільки користувачі мережі оцінили його ту чи іншу публікацію, але лічильник лайків прихований від всіх інших юзерів. Видно лише варіанти реакцій.

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Ми проводимо обмежений тест, в якому підрахунок лайків, реакцій і переглядів відео робиться конфіденційним у всьому Facebook. Ми будемо збирати відгуки, щоб зрозуміти, чи поліпшить ця зміна досвід людей, – сказав представник Facebook.

Facebook почав приховувати кількість лайків - фото 357892

Якщо виявиться, що нова функція покращує відчуття благополуччя людей, не впливаючи на залучення користувачів, вона може поширитися на більшу кількість країн або ж навіть на всі. Мета Facebook в тому, щоб люди відчували себе комфортно. Соцмережа хоче, щоб користувачі зосередилися на якості того, чим вони діляться, і на тому, як це пов'язує їх з людьми, які їм не байдужі, а не тільки на кількості людей, які реагують на повідомлення.

Кнопка "Мені подобається" залишається видимою для всіх. Кількість коментарів буде відображатися, так само як і найбільш поширені типи реакцій. Навіть Facebook покаже імена деяких людей, яким пост сподобався. Технічно користувачі все ще можуть увійти до списку людей, яким сподобалася запис, і спробувати порахувати лайки вручну.

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Джерело: techcrunch
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