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Facebook буде боротися з сумнівною медичною інформацією

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Facebook блокуватиме пости, які можуть вам нашкодити - фото 1
Facebook блокуватиме пости, які можуть вам нашкодити

Розробники Facebook оновили алгоритм, який формує новинну стрічку. Тепер там будуть рідше траплятися матеріали про "чудесні одужання" та сумнівні медичні товари.

Пріоритет постів, в яких перебільшений ефект ліків або будь-яких дій, буде знижуватися. Система розцінить це як введення читачів в оману.

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Також нові правила торкнуться реклами засобів для схуднення, ефективність яких не доведена.

Оновлений алгоритм буде визначати фрази, якими найчастіше супроводжуються медичні сенсації й оголошення про товари. Такий спосіб соцмережа вже використовувала у 2017 році, коли боролася з клікбейтом і іншим неякісним контентом.

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Раніше Twitter представив нову функцію, яка приховує твіти політиків, які порушують правила соцмережі. Замість публікації з'явиться табличка, яка повідомляє про порушення. Правила поширюються на верифіковані акаунти представників влади і кандидатів на державні посади, у яких понад 100 000 підписників.

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Джерело: Facebook
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