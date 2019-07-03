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Facebook буде боротися з сумнівною медичною інформацією
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Розробники Facebook оновили алгоритм, який формує новинну стрічку. Тепер там будуть рідше траплятися матеріали про "чудесні одужання" та сумнівні медичні товари.
Пріоритет постів, в яких перебільшений ефект ліків або будь-яких дій, буде знижуватися. Система розцінить це як введення читачів в оману.
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Також нові правила торкнуться реклами засобів для схуднення, ефективність яких не доведена.
Оновлений алгоритм буде визначати фрази, якими найчастіше супроводжуються медичні сенсації й оголошення про товари. Такий спосіб соцмережа вже використовувала у 2017 році, коли боролася з клікбейтом і іншим неякісним контентом.
Раніше Twitter представив нову функцію, яка приховує твіти політиків, які порушують правила соцмережі. Замість публікації з'явиться табличка, яка повідомляє про порушення. Правила поширюються на верифіковані акаунти представників влади і кандидатів на державні посади, у яких понад 100 000 підписників.
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