Google Maps буде повідомляти про завантаженість автобуса і поїзда

Компанія Google оголосила про нову функцію у своєму картографічному сервісі Google Maps, що дозволяє прогнозувати ступінь завантаженості транспорту (автобусів, поїздів або метро). Прогнози будуть ґрунтуватися на основі інформації від самих користувачів про минулі поїздки.

Зокрема, протягом декількох місяців пошуковий гігант просив користувачів Google Maps надати інформацію про рівень завантаженості їхніх маршрутів. Після завершення поїздки їм пропонувалося вибрати з чотирьох варіантів: багато вільних місць, мало вільних місць, тільки стоячі місця і стоячі місця у тісному просторі.

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Google Maps pushed me a question about how crowded my subway was pic.twitter.com/wwApt8j2zb — Jeremy Fisher (@jeremyhfisher) 5 серпня 2018 р.

Після збору даних Google тепер буде прогнозувати завантаженість транспортних засобів для користувачів, які планують щоденні маршрути. Нова функція вже доступна у додатку у 200 містах по всьому світу (близько чверті з них розташовані в США).

Крім того, в Google Maps з'явилися дані про затримки руху автобусів в режимі реального часу в місцях, де пасажири не мають можливості отримати цю інформацію від місцевих транспортних компаній.

Тепер користувачі зможуть побачити, чи спізнюється їхній автобус і як довго затримається, а також більш точний час в дорозі (в залежності від умов руху по маршруту).

Вся зазначена інформація буде відображатися на карті.

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