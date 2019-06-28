Десь плаче маленький Трамп: Twitter буде показувати менше його постів

Twitter представив нову функцію, яка приховує твіти політиків, які порушують правила соцмережі. Замість публікації з'явиться табличка, яка повідомляє про порушення.

Видаляти шкідливі твіти політиків сервіс не хоче, щоб не порушувати право користувачів на доступ до суспільно значущої інформації.

І ще: Блокування відео та нові рекомендації: нові зміни YouTube

Правила поширюються на верифіковані акаунти представників влади і кандидатів на державні посади, у яких понад 100 000 підписників.

З-поміж іншого правилами Twitter заборонено:

загрожувати насильством окремим особам або групам осіб;

публікувати загрози та пропагувати тероризм або войовничий екстремізм;

цілеспрямовано переслідувати інших користувачів або заохочувати подібну поведінку;

пропагувати насильство, погрожувати й ображати інших людей на підставі расової, етнічної чи національної приналежності, сексуальної орієнтації, статі, гендерної ідентичності, релігійних переконань, віку, обмежених фізичних або розумових можливостей або серйозних захворювань;

пропагувати або заохочувати самогубство або заподіяння собі шкоди.

Ховати шкідливий твіт чи ні, щоразу буде вирішувати команда модераторів.

Нові правила поширюються лише на нові твіти, опубліковані з 27 червня 2019 року.

Читайте також: Дональд Трамп назвав принца Чарльза китом: мережу всіяли кумедні меми