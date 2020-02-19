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Попа як у Кім: дизайнери створили накладні сідниці для фанаток скандальної зірки

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Накладні сідниці важать близько 3 кілограмів - фото 1
Накладні сідниці важать близько 3 кілограмів

Скандинавські концептуальні художники з Нью-Йорка Іда Йонссон і Саймона Саарінена, а також шведський модельєр Беате Карлссон придумали шорти, що імітують попу як у Кім Кардашян. Їх уже можна придбати!

Розробка The Bum, яку тріо представило на вечірці Elle у рамках нью-йоркського тижня моди, дозволяє дівчатам тендітної статури миттєво отримати видатні форми, як в американської зірки реаліті-шоу.

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Щоб домогтися потрібних форм, дизайнери два роки відстежували знімки Кім, за допомогою яких відтворили 3D-модель її сідниць. Потім прототип виконали з рідкого силікону. Його об'єм складає близько метра, діаметр – 38 см, а вага – майже 3 кілограми. Щоб кінцевий виріб було легшим, його хочуть робити з комбінації силікону, спандексу і мікрофібри.

Обмежену партію "накладних сідниць Кім" збираються випустити вже навесні 2020 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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