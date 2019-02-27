Euro NCAP провів краш-тест трьох новеньких позашляховиків

Європейська організація Euro NCAP опублікувала результати чергових краш-тестів. Цього разу експерти перевірили безпеку трьох позашляховиків: Mercedes-Benz G-Class, Honda CR-V і Seat Tarraco.

Усі моделі отримали п'ять зірок з п'яти можливих, а іспанській машині виставили майже рекордну оцінку за фронтальний удар.

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Новий Mercedes-Benz G-Class отримав за фронтальний краш-тест 34,6 бала (або 90 відсотків від максимального результату). При цьому експерти відзначили слабкий захист грудей водія при ударі об бар'єр, що деформується, а також високий ризик отримання серйозних травм грудної клітки задніх пасажирів при фронтальному ударі по всій ширині. Також існує ризик отримання травм шиї задніх пасажирів при ударі ззаду.

В Euro NCAP випробували гібридний варіант кросовера Honda CR-V. Автомобіль отримав 35,7 бала (або 93 відсотки), при цьому фахівці організації виявили недостатній захист грудної клітки водія при бічному ударі об стовп, а також вкрай низький захист від травм шиї задніх пасажирів.

Іспанський кросовер Seat Tarraco отримав дуже високу оцінку за краш-тест – 37,1 бала (або 97 відсотків). Рекордсменом серед кросоверів є Volvo XC60. Він став найбезпечнішим автомобілем 2017 року, отримавши оцінку 37,2 бала (98 відсотків).

У Seat експерти відзначили лише "достатній" захист грудей водія і задніх пасажирів при фронтальному ударі об бар'єр, що деформується і по всій ширині кузова відповідно. Також для задніх пасажирів існує високий ризик отримання травм шиї при ударі ззаду.

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