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Епатажна співачка Майлі Сайрус виступить на Суперкубку-2021

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Майлі Сайрус виступить на Супербоулі 2021 - фото 1
Майлі Сайрус виступить на Супербоулі 2021

Цього року перед Суперкубком глядачі зможуть побачити виступ Майлі Сайрус. Він пройде 7 лютого у рамках першого в історії шоу TikTok Tailgate, присвяченого медпрацівникам, які проявили себе за час пандемії коронавірусу.

Радісною новиною епатажна співачка поділилася зі своїми прихильниками в інстаграмі.

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Ми сподіваємося, що ця ініціатива надихне всю нашу країну та дозволить цим справжнім американським героям отримати визнання. Також у нас буде можливість нагадати про важливість вакцинації й дотриманні таких методів охорони здоров'я, як носіння масок у громадських місцях, – зазначив комісар Національної футбольної ліги США Роджер Гуделл.

НФЛ надала запрошення на фінальну гру сезону 7,5 тисячі лікарів і медсестер, які зробили щеплення від COVID-19.

Транслюватися концерт Майлі Сайрус буде, звичайно ж, у тіктоку та на каналі CBS. Початок – о 21:30 за київським часом.

Хедлайнером Суперкубка вже заявлений The Weeknd. Також в лайнапі – H.E.R. з піснею "America the Beautiful" і джазова співачка Джазмін Салліван, яка виконає гімн США разом з кантрі-музикантом Еріком Черчем.

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Джерело: Billboard
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