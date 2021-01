Епатажна співачка Майлі Сайрус виступить на Суперкубку-2021

Цього року перед Суперкубком глядачі зможуть побачити виступ Майлі Сайрус. Він пройде 7 лютого у рамках першого в історії шоу TikTok Tailgate, присвяченого медпрацівникам, які проявили себе за час пандемії коронавірусу.

Радісною новиною епатажна співачка поділилася зі своїми прихильниками в інстаграмі.

Ми сподіваємося, що ця ініціатива надихне всю нашу країну та дозволить цим справжнім американським героям отримати визнання. Також у нас буде можливість нагадати про важливість вакцинації й дотриманні таких методів охорони здоров'я, як носіння масок у громадських місцях, – зазначив комісар Національної футбольної ліги США Роджер Гуделл.

НФЛ надала запрошення на фінальну гру сезону 7,5 тисячі лікарів і медсестер, які зробили щеплення від COVID-19.

Транслюватися концерт Майлі Сайрус буде, звичайно ж, у тіктоку та на каналі CBS. Початок – о 21:30 за київським часом.

Хедлайнером Суперкубка вже заявлений The Weeknd. Також в лайнапі – H.E.R. з піснею "America the Beautiful" і джазова співачка Джазмін Салліван, яка виконає гімн США разом з кантрі-музикантом Еріком Черчем.

