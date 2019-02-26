Тіна Кароль потішила шанувальників чуттєвим знімком

Українська співачка Тіна Кароль показала у Instagram нове фото, на якому вона зображена біля дзеркала. Тіна просто зачарувала своїх шанувальників!

Для фото зірка обрала наряд з еко-шкіри від українського дизайнера Дафни Мей, в якому вона сидить біля дзеркала, пильно і мрійливо вдивляючись у своє відображення.

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До слова, бренд Dafna May – одна з улюблених вітчизняних марок Тіни Кароль. Втім, і інші українські знаменитості, наприклад, Надя Дорофєєва та Катя Осадча також з'являлися в одязі дизайнера на світських заходах. Макіяж у артистки традиційно зроблений з акцентом на губи з фірмовою червоною помадою і тінями для повік пастельного нейтрального відтінку.

Шанувальники у повному захваті від знімка своєї улюблениці. Вони відзначили, що не можуть намилуватися Тіною, яка давно полонила їх серця своєю красою і безперечним талантом.

Макіяж у артистки традиційно зроблений з акцентом на губи

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