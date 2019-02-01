Епатажна MARUV зізналася, що працювала в стриптиз-клубі

Анна Корсун, солістка групи MARUV, славиться своєю симпатією до садо-мазо образів. Кліпи колективу більше схожі на кіно для дорослих. Днями учасниця Нацвідбору на Євробачення здивувала несподіваним зізнанням.

Завдяки своїм відеороботам українська співачка MARUV відома далеко за межами України. Нещодавно Аня зізналася, що раніше працювала в стриптиз-клубі. Такий незвичайний заробіток їй запропонувала викладач з вокалу.

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"Після того, як мене вигнали з іспиту з вищої математики, моя викладачка з вокалу запропонувала мені роботу, оскільки у нас в колективі я була найбільш відбита і відірвана, в одному з харківських стриптиз-клубів. Їм знадобилася вокалістка-саксофонистка, щоб співати шансон. Це були шикарні чайові, на той момент для студентки я заробляла дуже багато. Могла по 100-200 доларів заробити на день", – згадує дівчина.

Кадр з кліпу MARUV на пісню DRUNK GROOVE

До речі, саме там Аня познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком: "У тому ж стриптиз-клубі я познайомилася з чоловіком. Він прийшов до свого друга, кальянщика, він нас і познайомив. Це було років 7 тому, і ми досі разом. Зараз він мій директор".

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