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Ентузіасти схрестили Джона Віка та Зоряні війни: вам сподобається

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Світловий меч личить Кіану Рівзу - фото 1
Світловий меч личить Кіану Рівзу

Фанати фільмів не лише малюють кумедні постери, а й роблять щось значно більше. Так, у мережі з'явилося відео, на якому Джон Вік знищує ворогів за допомогою світлового меча!

"Якби Джон Вік був джедаєм, він би сам зупинив війну клонів і врятував Республіку", – жартують фанати фільмів Чаду Стахелскі про найманого вбивцю.

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Принаймні світловий меч Джон Вік отримав: у мережі набирає популярність відредагована версія сцени погоні на мотоциклах з "Джона Віка 3", де замість холодної зброї використовується зброя світлова. Виглядає вражаюче:

Погоня на мотоциклах з "Джона Віка 3" натхненна південнокорейським бойовиком "Злочинниця" (The Villainess), де є схожа сцена. Перш ніж приступити до зйомок, актори протягом декількох місяців відточували хореографію у спеціальному павільйоні. Ось як створювалася ця сцена:

21 травня 2021 року вийде четверта частина "Джона Віка", причому одночасно з релізом перезапуску "Матриці". Цей день у народі вже прозвали "Днем Кіану".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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