На YouTube з'явилась крута функція, яка сподобається фанатам довгих роликів

Популярний відеохостинг YouTube минулого місяця анонсував корисну функцію поділу довгих роликів на окремі розділи. Тепер нововведення, що значно спрощує навігацію по об'ємних відеоматеріалах, стало загальнодоступним, а в мережі з'явився його докладний опис для глядачів та авторів контенту.

Анонс корисної функції відбувся в офіційному Twitter-акаунті YouTube.

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Представники сервісу відзначили, що розширили його можливості з урахуванням побажань аудиторії. Розробники також опублікували короткий ролик з демонстрацією оновленої системи навігації по відео.

Тепер глядачі можуть використовувати розміщені на часовій шкалі плеєра "закладки" з описом відображуваного контенту так, наче вони гортають книгу, користуючись змістом.

Утім, слід розуміти, що розподіл ролика на розділи не обов'язковий для авторів: якщо вони не розіб'ють своє відео на глави, перемотування буде здійснюватися вперед і назад з кроком у 10 секунд. Якщо ж творець відео включить закладки, їх повинно бути не менше трьох з тривалістю кожної понад 10 секунд.

Нова функція вже доступна користувачам додатка YouTube на платформах Android і iOS, а також у десктопній версії сервісу.

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