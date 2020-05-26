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Нова функція YouTube буде нагадувати, що пора спати: як вона працює

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Нова функція YouTube буде нагадувати, що пора спати: як вона працює - фото 1

Компанія YouTube у своєму мобільному додатку для Android і iOS додала функцію нагадування про те, що ви засиділися за переглядом улюблених блогерів і пора йти спати. Вона працює як будильник.

Тепер в налаштуваннях у додатку YouTube можна встановити час отримання нагадувань. Їх можна буде прийняти, відхилити або відкласти на деякий час. Функція також дозволяє переривати відтворення відео, після отримання нагадування.

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Таке нагадування можна увімкнути в розділі налаштувань "Сповіщення", далі увімкнути "Нагадати мені, коли прийшов час спати" і встановити час початку і закінчення нагадування.

Нова функція YouTube буде нагадувати, що пора спати: як вона працює - фото 406309

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Джерело: support.google
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