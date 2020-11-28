Ентузіаст розгадав непростий секрет Mortal Kombat 11: його приховували півтора року

Через півтора року після виходу Mortal Kombat 11 фанат кривавого файтингу зміг нарешті відкрити секрет, який гра зберігала протягом усього цього часу. У режимі "Вежа часу" на тлі періодично пролітав якийсь загадковий метеор.

Виявилося, що при введенні особливої ​​комбінації клавіш гравці можуть отримати доступ до секретної вежі.

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Рішення головоломки від розробників зміг знайти датамайнер і моддер з ніком Thethiny. Протягом тривалого часу шанувальник Mortal Kombat 11 намагався відшукати дані про призначення метеорита у файлах гри. Ентузіаст припускав, що для активації секрету необхідно ввести якийсь секретний код. Але, як виявилося, шукав він трохи не в тому місці.

Студія NetherRealm зашифрувала необхідну комбінацію у легендарному чит-коді ABACABB. За допомогою введення цих символів у найпершій Mortal Kombat 1993 року активізувався "кривавий режим", адже через цензуру гра вийшла на SEGA Genesis без фішки, яка згодом стане по-справжньому фірмової для франшизи.

Однак таких кнопок на сучасних геймпада немає. Кмітливий Thethiny швидко зметикував у чому справа і спробував розкласти комбінацію на хрестовині. Рішення виявилося блискучим: при натисканні клавіш ← ↑ ← → ← ↑ ↑ на тлі пролітаючого метеорита користувач отримав доступ до секретної вежі.

За проходження цього випробування нагороджують випадковим скіном Kombat League і додатковими поліпшеннями вигляду використаного персонажа. Варто згадати, що вежа доступна тільки на максимальній складності, а для входу в неї потрібно 250 тисяч монет, 500 сердець і 2500 душ. Секретний челендж можна проходити багато разів.

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